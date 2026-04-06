Мандзин – про виступ на Олімпіаді-2026: Моєю ціллю було боротися за найвищі позиції

Український біатлоніст Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" поділився враженнями від виступу на Олімпійських іграх 2026.

Свій найкращий результат Мандзин показав у гонці з масовим стартом, де потрапив у топ-10. Втім, Віталій досить критично оцінює свій виступ, адже їхав на змагання боротися за найвищі позиції.

"Не скажу, що я був задоволений, адже стрільбу провів далеко не ідеально. Саме велика кількість промахів на стійці (5 хиб – прим.) не дала мені змоги показати ще кращий результат. Звісно, якщо дивитися на сам факт – десяте місце на Олімпійських іграх, – то це досить непогано. Але я їхав туди не для того, щоб бути статистом чи просто учасником змагань, моєю ціллю було боротися за найвищі позиції. Проте біатлон – це також про цифри і статистику, тому вважаю, що із завданням, яке ставив перед собою на ці Ігри, я впорався", – сказав Мандзин.

В Італії Мандзина підтримували його рідні, які вперше побували в Антгольці. Ці спогади надовго залишаться в пам'яті спортсмена.

"Напевно, найкращі спогади з цих Олімпійських ігор – це присутність моїх батьків та сестри. Я взагалі дуже хотів, щоб вони приїхали в Антхольц хоча б на Кубок світу, але пощастило, що цьогоріч саме там проходила Олімпіада. Як на мене, це найбільш мальовничий стадіон у всій нашій біатлонній програмі, тому я мріяв, щоб вони побували там і побачили гонки наживо. Дуже вдячний їм за те, що вони приїхали. Саме їхня присутність на цих Іграх залишиться в моїй пам'яті надовго", – розповів Мандзин.

Зазначимо, що Олімпіада-2026 стала дебютною для Віталія Мандзина. Загалом українець взяв участь у 6 гонках. У змішаній естафеті Мандзин у складі українського квартету посів 8-ме місце, у чоловічій естафеті – 16-те. У масстарті Віталій фінішував 10-м, у гонці переслідування посів 16-те місце, у спринті був 24-м, а в індивідуальній гонці – 28-м.