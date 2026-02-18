Україна закликатиме інші країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск Росії та Білорусі

Україна закликатиме країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, якщо на ній підійматимуть прапори Росії та Білорусі.

Відповідну заяву зробив міністр МЗС України Андрій Сибіга.

Урядовець наголосив на неприпустимості підняття прапорів країн-агресорів, коли триває війна Росії проти України.

"Дозвіл підіймати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним – як з моральної, так і з політичної точки зору. Рішення допустити Росію та Білорусь під національними символами ігнорує просту істину: ці прапори та гімни представляють режими, які ведуть агресію, руйнують міста та використовують спорт як зброю для пропаганди. Їх не можна відокремити від злочинів, скоєних під їхнім прапором", – йдеться у заяві Сибіги.

Сучасна Росія використовує паралімпійський спорт для прославлення учасників війни проти України. Дозвіл на підняття прапорів країн-агресорів на церемонії відкриття несе небезпечний сигнал світу, відсуваючи відповідальність за злочини на другий план.

Спорт покликаний відстоювати загальнолюдські цінності, які зневажають злочинні режими. Тому Паралімпіада не повинна стати сценою для виправдання дій Росії.

У зв'язку з цим Україна закликатиме країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор.

"Я доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано. Україна й надалі захищатиме справедливість і гідність, а також охоронятиме цілісність міжнародного спорту від зловживань з боку держав-агресорів", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, що шість російських та четверо білоруських спортсменів отримали право змагатися під національними прапорами на зимових Паралімпійських іграх 2026 в Італії. Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року.

Раніше МЗС України різко відреагувало на ситуацію з росіянкою, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026. Міністерство вимагає від МОК провести розслідування інциденту.