Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Україна закликатиме інші країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск Росії та Білорусі

Сергій Шаховець — 18 лютого 2026, 16:30
Україна закликатиме інші країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск Росії та Білорусі
Андрій Сибіга
МЗС України

Україна закликатиме країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, якщо на ній підійматимуть прапори Росії та Білорусі.

Відповідну заяву зробив міністр МЗС України Андрій Сибіга.

Урядовець наголосив на неприпустимості підняття прапорів країн-агресорів, коли триває війна Росії проти України.

"Дозвіл підіймати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним – як з моральної, так і з політичної точки зору.

Рішення допустити Росію та Білорусь під національними символами ігнорує просту істину: ці прапори та гімни представляють режими, які ведуть агресію, руйнують міста та використовують спорт як зброю для пропаганди. Їх не можна відокремити від злочинів, скоєних під їхнім прапором", – йдеться у заяві Сибіги.

Сучасна Росія використовує паралімпійський спорт для прославлення учасників війни проти України. Дозвіл на підняття прапорів країн-агресорів на церемонії відкриття несе небезпечний сигнал світу, відсуваючи відповідальність за злочини на другий план.

Спорт покликаний відстоювати загальнолюдські цінності, які зневажають злочинні режими. Тому Паралімпіада не повинна стати сценою для виправдання дій Росії.

У зв'язку з цим Україна закликатиме країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор.

"Я доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано.

Україна й надалі захищатиме справедливість і гідність, а також охоронятиме цілісність міжнародного спорту від зловживань з боку держав-агресорів", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, що шість російських та четверо білоруських спортсменів отримали право змагатися під національними прапорами на зимових Паралімпійських іграх 2026 в Італії. Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року.

Раніше МЗС України різко відреагувало на ситуацію з росіянкою, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026. Міністерство вимагає від МОК провести розслідування інциденту.

Читайте також :
МЗС вимагає від МОК розслідувати, як сталося, що табличку України на церемонії відкриття ОІ-2026 несла росіянка
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпіада Паралімпійські ігри

Паралімпіада

Це виглядає як загравання з агресором, – Беленюк розкритикував рішення МОК і МПК, які послаблюють відсторонення Росії
6 росіян та 4 білорусів змагатимуться під прапорами своїх країн на Паралімпійських іграх 2026
Бідний – про допуск росіян і білорусів під своїми прапорами на Паралімпіаду-2026: Давати їм трибуну – означає давати слово пропаганді війни
У 28-річному віці померла чемпіонка Паралімпійських ігор
Міністерка освіти та науки Латвії: Міжнародний паралімпійський комітет ігнорує війну, спричинену Росією

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік