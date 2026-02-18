Словаччина розгромно здолала Німеччину у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2026

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбудуться матчі чвертьфіналу чоловічого хокейного турніру.

День відкривала збірна Словаччини, яка переграла Німеччину і пробилася до півфіналу Олімпійських ігор. Долю зустрічі фактично було вирішено у другому періоді, коли словаки закинули три шайби поспіль зусиллями Келемена, Окуляра та Дворського.

Німецька команда спробувала повернутися в гру завдяки голам Райхеля та Тіффельса, проте дубль гравця Сан-Хоси Шаркс Павола Регенди та влучний кидок Татара у порожні ворота наприкінці матчу зняли всі питання щодо переможця.

Далі о 17:40 Канада зустрінеться з Чехією, о 19:10 Фінляндія буде грати проти Швейцарії, а о 22:10 закінчить хокейний день на Олімпіаді матч США проти Швеції.

Зимові Олімпійські ігри-2026

1/4 фіналу, 18 лютого

Словаччина – Німеччина 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

17:40 – Канада – Чехія

19:10 – Фінляндія – Швейцарія

22:10 – США – Швеція

Нагадаємо, у фіналі жіночого хокейного турніру Олімпійських ігор 2026 збірна Канади зіграє проти команди Сполучених штатів Америки.

Слідкуйте за найцікавішими подіями дванадцятого змагального дня Олімпіади в текстовій онлайн-трансляції.