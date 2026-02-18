Збірна Чехії була близькою до сенсації, однак програла Канаді у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2026

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбувся ще один чвертьфінальний поєдинок чоловічого хокейного турніру, в якому збірна Канади здобула вольову перемогу над командою Чехії.

Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

Канадці швидко відкрили рахунок зусиллями Макліна Селебріні, який закинув свою 5 шайбу на турнірі. Чехія відігралася швидко – Червенка й Седлак розіграли класну комбінацію на п'ятаку й останній переправив шайбу у сітку воріт Біннінгтона. А за 5 хвилин до завершення 1-го періоду чехи реалізували більшість. Автор першого канадського голу отримав 2 хвилини штрафу за блокування, а найкращий чеський хокеїст сучасності Давід Пастрняк у фірмовому силі кистьовим кидком вразив ворота суперника, тож перший період був за чехами.

Вийшовши уперед, чехи отримали можливість грати у свою улюблену в'язку гру. Прийшли до тями "Кленові листки" ближче до середини 2-го періоду, створили кілька небезпечних моментів, а коли Кемпни отримав 2-хвилинне вилучення, Натан Маккінон зрівняв рахунок.

Попри відчутну перевагу, канадці не змогли її реалізувати – вбивчий момент мав Нік Сузукі, однак форвад Монреаля влучив у штангу майже в пусті ворота. Чехи мали лише одну нагоду вразити ворота Біннінгтона, але голкіпер одразу зреагував на кидок від синьої лінії, а потім і на добивання – 2:2 після другого періоду.

Зазначимо, що всередині другої 20-хвилинки травму отримав легендарний нападник Сідні Кросбі – чех Радко Гудас потужно в'їхав у капітана канадців і той вимушений покинути лаву запасних. Попри те, що удар прийшовся в тіло, за інформацією телеканалу Євроспорт, у центрфорварда проблеми з правою ногою, тож на 3-й період він не вийшов.

Заключна 20-хвилинка пройшла у запеклій боротьбі, а в першій половині періоду гострішими були чеські хокеїсти, однак їм бракувало влучності. Якщо після 40 хвилин матчу статистика була 17:5 на користь "Кленових листків", то за 10 хвилин до сирени ситуація трохи вирівнялася 33:19, а на 53-й хвилині чеський форвард Нью-Йорк Айлендерс Ондржей Палат знову вивів свою команду вперед. Згадався чвертьфінал Олімпіади-1998 імені Домініка Гашека...

Сенсація була доволі близько, але канадці зібралися і за 3 хвилини до сирени знову змогли відновити паритет на табло: Сузукі вигриз шайбу за воротами суперника, а потім на п'ятаку підставив ключку після кидка Тейвза від синьої лінії.

За 70 секунд до завершення основного часу Мартін Нечас після помилки захисників вийшов 1 на 1 з Біннінгтоном, але програв цю дуель. Далі на команди очікував овертайм тривалістю 10 хвилин, але знадобилося трохи більше хвилини – Марнер після асисту Селебріні продрався через суперників та відправив шайбу під дальню стійку воріт Достала, принісши своїй команді вольову перемогу та вихід у півфінал турніру.

Зимові Олімпійські ігри-2026

1/4 фіналу, 18 лютого

Канада – Чехія 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Нагадаємо, у першому чвертьфіналі ігрового дня Словаччина розгромила Німеччину.

Слідкуйте за найцікавішими подіями дванадцятого змагального дня Олімпіади в текстовій онлайн-трансляції.