Мілан-Кортіна. День 12. Шиффрін, Клебо та жіноча естафета

Дев'ять комплектів медалей буде розіграно у 12-й змагальний день на Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні. Змагальна програма як завжди дуже насичена.

Окрім жіночої естафети в біатлоні дуже цікавими обіцяють стати фінали в лижних гонках, де Клебо мчатиме до оновлення свого рекорду, а в гірських лижах Мікаела Шиффрін намагатиметься реабілітуватися перед уболівальниками та нарешті взяти своє "золото".

"Чемпіон" анонсує черговий змагальний день на Олімпійських іграх 2026.

Виступи українців 18 лютого

10:45. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Кваліфікація.

12:45. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал

Змагальний день для українських спортсменів розпочнеться командним спринтом у лижних гонках. Збірну України представлятимуть Анастасія Нікон та Софія Шкатула. Для сумчанок це буде вже п'ятий старт на цій Олімпіаді. В особистих гонках результати в обох лижниць за межами топ-50, а в естафеті наша збірна посіла 16 місце, програвши коло лідерам. Тож у цьому спринті маємо 20-й стартовий номер.

У кваліфікації стартує 26 команд, 15 кращих з яких пройдуть до фіналу.

11:00. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 1)

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2)

Продовжує намагатися підкорити схил гірськолижного центру "Тофане" Анастасія Шепіленко. Поки що найкращим результатом українки в Італії є 32 місце у швидкісному спуску.

Загалом на старт вийдуть 95 спортсменок, серед яких і дворазова олімпійська чемпіонка Мікаела Шиффрін, яка поки що без медалей на цих Іграх.

11:00. Фрістайл. Акробатика, жінки. Кваліфікація 1

11:45. Фрістайл. Акробатика, жінки. Кваліфікація 2

14:00. 🥇Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 1

15:00. 🥇Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 2

Змагання з акробатики у фрістайлі через негоду були перенесені з вівторка, тому сьогодні спортсменкам доведеться пройти усі етапи змагань у прискореному режимі.

Якщо дозволить погода, то одразу четверо українок вийдуть на старт у такому порядку: 7. Оксана Яцюк, 16. Ангеліна Брикіна, 19. Діана Яблонська та 25. Нелі Попович.

За підсумками першої кваліфікації шість кращих фрістайлісток проходять до фіналу, інші змагатимуться у другій кваліфікації, з якої ще шість спортсменок вийдуть до фіналу.

Загалом на цю дисципліну заявлено 25 учасниць.

11:15. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Кваліфікація

13:15. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал

Збірна України заявила на командну гонку Дмитра Драгуна та Олександра Лісогора, отримавши 21-й стартовий номер серед 26 команд. Наші атлети, м'яко кажучи, не вражають результатами, тому вихід до фіналу вже буде неабияким успіхом.

За аналогією жіночої гонки 15 кращих команд пройдуть до фіналу.

15:45. 🥇Біатлон. Естафета (4х6 км), жінки.

Тренери збірної України напередодні оголосили стартовий склад нашої команди на естафету. Відкриватиме гонку Олександра Меркушина, на другому етапі виступить Юлія Джима, далі Христина Дмитренко та Дарина Чалик. На жаль, українки у цій гонці навряд чи будуть претендентками на медалі – в нинішній ситуації потрапляння в чільну десятку буде вважатися успіхом.

Дарина Чалик НОК України

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Чвертьфінали.

21:42. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Півфінали.

22:24. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал B.

22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A.

Олег Гандей посів у кваліфікації у своєму заїзді третє місце, але через дискваліфікацію американця Кіма Брендона отримав путівку до 1/4 фіналу.

Українець стартуватиме у другому заїзді в компанії дворазового чемпіона ОІ-2026 Єнса Ван'т Ваута, що здобув перемоги в забігах на 1000 м і 1500 м.

Нагадаємо, що Олегу Гандею вдалося вийти до фіналу Б у змаганнях на 1500 метрів. Він посів загальне 16-те місце, оновивши рекорд України.

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

12:45. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал

13:15. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал

Найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіських ігор Йоганнес Клебо намагатиметься здобути свою десяту золоту медаль. Партнером норвежця стане Ейнар Едегарт. Букмекери навіть не приймають ставки на перемогу збірної Норвегії в командному спринті!

13:16. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2)

Головною фавориткою у слаломі, звісно, є легенда гірськолижного спорту Мікаела Шиффрін, яка є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 у цій дисципліні та чемпіонкою ОІ-2018 в гігантському слаломі. На змаганнях на цих Іграх американка провалила свій виступ у командній комбінації, позбавивши "золота" свою партнерку по збірній Брізі Джонсон. Джонсон у швидкісному спуску була найкращою, а от Шиффрін в слаломі стала лише 15-ю, програвши першому місцю всього 0,31 секунди. Спеціалісти продовжують вірити в американку, називаючи її однозначною фавориткою. Що ж, подивимось.

15:00. 🥇Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 2

15:45. 🥇Біатлон. Естафета (4х6 км), жінки

У вівторок чоловіча збірна Франції вперше в історії виграла "золото" в естафеті. Фаворитами жіночої гонки, звісно, є француженки, з лідером Кубку світу Лу Жанмонно у складі. Розпочне гонку Каміль Бене, на другому етапі виступить Жанмонно (тут тренери здивували), далі Осеан Мішелон та Жюлія Сімон у ролі фінішерки.

Друге місце букмекери віддають Швеції, а третє Норвегії. Але не варто забувати й про італійок, яких домашні трибуни однозначно будуть гнати на подіум.

16:26. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)

22:00. 🥇Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A

22:32. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A

Повний розклад дня 18 лютого