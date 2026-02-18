Українські лижниці не пройшли кваліфікацію командного спринта на Олімпіаді-2026

Українські лижниці Анастасія Нікон та Софія Шкатула не зуміли пробитися у фінал командного спринта вільним стилем на зимових Олімпійських іграх 2026 року. У кваліфікації вони показали 20-й результат із 26 команд. У фінал проходять 15 кращих.

Виграли кваліфікацію головні фаворитки, шведки Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст. Вони випередили команди Фінляндії (Ясмі Йонсу/Ясмін Кахара) та Канади (Елісон Мекі/Ліліан Ганьон).

Результати кваліфікації:

Фінал розпочнеться о 12:45 за київським часом. У фінальному забігу кожна з учасниць бігтиме по три етапи.

Раніше чоловічу естафету на Олімпіаді-2026 виграла збірна Норвегії, це золото стало рекордним, дев'ятим для Йоханнеса Клебо.