Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Українські лижниці не пройшли кваліфікацію командного спринта на Олімпіаді-2026

Олег Дідух — 18 лютого 2026, 11:22
Українські лижниці не пройшли кваліфікацію командного спринта на Олімпіаді-2026
Анастасія Нікон
НОК України

Українські лижниці Анастасія Нікон та Софія Шкатула не зуміли пробитися у фінал командного спринта вільним стилем на зимових Олімпійських іграх 2026 року. У кваліфікації вони показали 20-й результат із 26 команд. У фінал проходять 15 кращих.

Виграли кваліфікацію головні фаворитки, шведки Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст. Вони випередили команди Фінляндії (Ясмі Йонсу/Ясмін Кахара) та Канади (Елісон Мекі/Ліліан Ганьон).

Результати кваліфікації:

Фінал розпочнеться о 12:45 за київським часом. У фінальному забігу кожна з учасниць бігтиме по три етапи.

Раніше чоловічу естафету на Олімпіаді-2026 виграла збірна Норвегії, це золото стало рекордним, дев'ятим для Йоханнеса Клебо.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Лижні перегони

Олімпійські ігри 2026

Олімпіада-2026. 18 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня
На Олімпійських іграх в Мілані-Кортіно 13 хокеїстів можуть стати членами "Потрійного золотого клубу"
Це був незабутній досвід: Марсак поділився враженнями від дебютної Олімпіади
Селебріні та Макдевід ведуть Канаду, швейцарці проти чинних чемпіонів: прев’ю чвертьфіналів на Олімпіаді
Мілан-Кортіна. День 12. Шиффрін, Клебо та жіноча естафета

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік