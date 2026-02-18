19-річна японка Марі Фукада здобула своє перше золото у жіночому слоупстайлі на Олімпіаді-2026

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект нагород у сноубордингу. Було визначино найсильнішу в дисципліні слоупстайл за підсумками трьох фінальних заїздів на трасі в Лівіньо.

Тріумфаторкою змагань стала представниця Японії Марі Фукада. Для 19-річної спортсменки це дебютні Ігри та перше "золото" у цьому турнірі. Найуспішнішою для неї стала третя спроба, яку оцінили у 87.83 бала.

Срібна нагорода дісталася сноубордистці з Нової Зеландії Зої Садовскі-Синнотт, яка отримала 87.48 бала. На третю сходинку п'єдесталу піднялася ще одна представниця Японії – Кокомо Мурасе (її підсумковий результат – 85.80).

Олімпійські ігри-2026. Сноуборд Слоупстайл, жінки. Підсумкові результати:

🥇 Марі Фукада (Японія) — 87.83 🥈 Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія) — 87.48 🥉 Кокомо Мурасе (Японія) — 85.80

Українські спортсмени не брали участі у цьому виді програми.

Нагадаємо, що 18 лютого 22-річний представник Китаю Су Їмін став олімпійським чемпіоном у чоловічому слоупстайлі. Ця подія є дещо символічною, враховуючи, що сьогодні його день народження.