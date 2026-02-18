Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

19-річна японка Марі Фукада здобула своє перше золото у жіночому слоупстайлі на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 18 лютого 2026, 17:02
19-річна японка Марі Фукада здобула своє перше золото у жіночому слоупстайлі на Олімпіаді-2026

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект нагород у сноубордингу. Було визначино найсильнішу в дисципліні слоупстайл за підсумками трьох фінальних заїздів на трасі в Лівіньо.

Тріумфаторкою змагань стала представниця Японії Марі Фукада. Для 19-річної спортсменки це дебютні Ігри та перше "золото" у цьому турнірі. Найуспішнішою для неї стала третя спроба, яку оцінили у 87.83 бала.

Срібна нагорода дісталася сноубордистці з Нової Зеландії Зої Садовскі-Синнотт, яка отримала 87.48 бала. На третю сходинку п'єдесталу піднялася ще одна представниця Японії – Кокомо Мурасе (її підсумковий результат – 85.80).

Читайте також :
Відео Фото Королева слоупстайла Зої Садовські: у 18 років стала легендою, у 20 – підкорила Олімпійську вершину

Олімпійські ігри-2026. Сноуборд Слоупстайл, жінки. Підсумкові результати:

  1. 🥇 Марі Фукада (Японія)87.83
  2. 🥈 Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)87.48
  3. 🥉 Кокомо Мурасе (Японія)85.80

Українські спортсмени не брали участі у цьому виді програми.

Слідкуйте за найцікавішими подіями дванадцятого змагального дня Олімпіади в текстовій онлайн-трансляції.

Нагадаємо, що 18 лютого 22-річний представник Китаю Су Їмін став олімпійським чемпіоном у чоловічому слоупстайлі. Ця подія є дещо символічною, враховуючи, що сьогодні його день народження.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Франція виграла золото у жіночій естафеті на Олімпіаді-2026, Україна фінішувала 9-ю
Словаччина розгромно здолала Німеччину у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2026
Олімпіада-2026. Жіноча естафета. Онлайн-трансляція
Китаянка Сюй Ментао стала дворазовою олімпійською чемпіонкою в лижній акробатиці
Пес увірвався на лижні перегони Олімпіади, ставши зіркою соцмереж

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік