Андерссон назвала причини своїх падінь на Олімпіаді-2026

Зіркова шведська лижниця Ебба Андерссон стверджує, що причиною її падінь у естафеті на Олімпіаді-2026 були проблеми з коліном.

Слова спортсменки наводить Expressen.

"Падіння в естафеті – це наслідок того стану, в якому перебувало моє коліно. Травма, отримана влітку, стала кроком назад у плані м'язової сили та стабільності.

Коли умови хороші і траса тверда – можна просто бігти. Але коли траса розбита та пухка – це відразу дається взнаки. У мене немає тієї впевненості та безпеки, що були раніше. У мене проблема з колінами ще з юніорського віку. Минулого літа я знову травмувала ногу і наслідки виявилися серйознішими, ніж передбачалося", – заявила шведка.