Олімпійська чемпіонка приголомшила заявою: Аліса Лю розповіла, хто допоміг їй виграти "золото"

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліса Лю опинилася в центрі завдяки несподіваній і водночас щирій заяві зі сцени престижної церемонії.

20-річна американська спортсменка, яка зовсім нещодавно тріумфувала на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, стала однією з гостей церемонії iHeartRadio Music Awards. Саме там вона вручала нагороду артистці року і не стрималася від емоційної промови, яка миттєво розлетілася мережею.

Під час виступу Лю несподівано заявила, що вагому роль у її олімпійському успіху відіграла Тейлор Свіфт. Фігуристка не лише відзначила вплив співачки, а й емоційно висловилася про неї прямо зі сцени:

"Вона – справжня легенда музики. Вона подарувала свій голос і музику, озвучивши відео, яке представляло мене та інших "Blade Angels". І, чесно кажучи, думаю, саме тому ми й перемогли".

Після цього співачка вийшла на сцену, подякувавши Алісі, обійнявши її та зробивши кілка спільних фото на камеру.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Лю виграла одразу дві золоті медалі – в особистих і командних змаганнях. Згодом організатори Ігор змусили спортсменку повернути одну з медалей через незвичну причину.

Тим не менш після феєричної перемоги у жіночому турнірі з фігурного катання популярність Лю у соцмережах буквально вибухнула. Кількість підписників в Інстаграмі збільшилася у 20 разів.