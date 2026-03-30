Олімпійська чемпіонка приголомшила заявою: Аліса Лю розповіла, хто допоміг їй виграти "золото"

Богдан Войченко — 30 березня 2026, 16:31
Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліса Лю опинилася в центрі завдяки несподіваній і водночас щирій заяві зі сцени престижної церемонії.

20-річна американська спортсменка, яка зовсім нещодавно тріумфувала на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, стала однією з гостей церемонії iHeartRadio Music Awards. Саме там вона вручала нагороду артистці року і не стрималася від емоційної промови, яка миттєво розлетілася мережею.

Під час виступу Лю несподівано заявила, що вагому роль у її олімпійському успіху відіграла Тейлор Свіфт. Фігуристка не лише відзначила вплив співачки, а й емоційно висловилася про неї прямо зі сцени:

"Вона справжня легенда музики. Вона подарувала свій голос і музику, озвучивши відео, яке представляло мене та інших "Blade Angels". І, чесно кажучи, думаю, саме тому ми й перемогли".

Після цього співачка вийшла на сцену, подякувавши Алісі, обійнявши її та зробивши кілка спільних фото на камеру.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Лю виграла одразу дві золоті медалі в особистих і командних змаганнях. Згодом організатори Ігор змусили спортсменку повернути одну з медалей через незвичну причину.

Тим не менш після феєричної перемоги у жіночому турнірі з фігурного катання популярність Лю у соцмережах буквально вибухнула. Кількість підписників в Інстаграмі збільшилася у 20 разів.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Ковзанярський спорт Тейлор Свіфт Аліса Лю
