Італія поступилась Канаді, Швейцарія обіграла Норвегію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

У середу, 18 лютого, в межах чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026 відбулися матчі групового етапу 11-ї сесії.

Збірна Канади, яка вже гарантувала вихід у плейоф, розібралась з Італією. Велика Британія розтрощила США та піднялась на третю сходинку в турнірній таблиці.

Команда Швейцарії здобула свою восьму перемогу на турнірі, обігравши Норвегію, а Китай поступився Чехії.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Чоловіки. Груповий раунд, сесія 9

18 лютого

Італія – Канада 3:8

Китай – Чехія 5:10

Норвегія – Швейцарія 4:10

США – Велика Британія 2:9

Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні з десяти за підсумком відбіркового раунду.

Турнірна таблиця

Швейцарія – 8 матчів, 8 перемог, 0 поразок Канада – 8 матчів, 7 перемог, 1 поразка Велика Британія – 9 матчів, 5 перемог, 4 поразки Італія – 8 матчів, 4 перемоги, 4 поразки Норвегія – 8 матчів, 4 перемоги, 4 поразки США – 9 матчів, 4 перемоги, 5 поразок Німеччина – 8 матчів, 3 перемоги, 5 поразок Китай – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок Чехія – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок Швеція – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок

Нагадаємо, що у керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.