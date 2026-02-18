Італія поступилась Канаді, Швейцарія обіграла Норвегію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
У середу, 18 лютого, в межах чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026 відбулися матчі групового етапу 11-ї сесії.
Збірна Канади, яка вже гарантувала вихід у плейоф, розібралась з Італією. Велика Британія розтрощила США та піднялась на третю сходинку в турнірній таблиці.
Команда Швейцарії здобула свою восьму перемогу на турнірі, обігравши Норвегію, а Китай поступився Чехії.
Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Чоловіки. Груповий раунд, сесія 9
18 лютого
Італія – Канада 3:8
Китай – Чехія 5:10
Норвегія – Швейцарія 4:10
США – Велика Британія 2:9
Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні з десяти за підсумком відбіркового раунду.
Турнірна таблиця
- Швейцарія – 8 матчів, 8 перемог, 0 поразок
- Канада – 8 матчів, 7 перемог, 1 поразка
- Велика Британія – 9 матчів, 5 перемог, 4 поразки
- Італія – 8 матчів, 4 перемоги, 4 поразки
- Норвегія – 8 матчів, 4 перемоги, 4 поразки
- США – 9 матчів, 4 перемоги, 5 поразок
- Німеччина – 8 матчів, 3 перемоги, 5 поразок
- Китай – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок
- Чехія – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок
- Швеція – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок
Нагадаємо, що у керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.