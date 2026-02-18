Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Італія поступилась Канаді, Швейцарія обіграла Норвегію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 18 лютого 2026, 19:45
Італія поступилась Канаді, Швейцарія обіграла Норвегію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Керлінг на Олімпійських іграх 2026
World Curling

У середу, 18 лютого, в межах чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026 відбулися матчі групового етапу 11-ї сесії.

Збірна Канади, яка вже гарантувала вихід у плейоф, розібралась з Італією. Велика Британія розтрощила США та піднялась на третю сходинку в турнірній таблиці. 

Команда Швейцарії здобула свою восьму перемогу на турнірі, обігравши Норвегію, а Китай поступився Чехії.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Чоловіки. Груповий раунд, сесія 9
18 лютого

Італія – Канада 3:8

Китай – Чехія 5:10

Норвегія – Швейцарія 4:10

США – Велика Британія 2:9

Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні з десяти за підсумком відбіркового раунду.

Турнірна таблиця

  1. Швейцарія – 8 матчів, 8 перемог, 0 поразок
  2. Канада – 8 матчів, 7 перемог, 1 поразка
  3. Велика Британія – 9 матчів, 5 перемог, 4 поразки
  4. Італія – 8 матчів, 4 перемоги, 4 поразки
  5. Норвегія – 8 матчів, 4 перемоги, 4 поразки
  6. США – 9 матчів, 4 перемоги, 5 поразок
  7. Німеччина – 8 матчів, 3 перемоги, 5 поразок
  8. Китай – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок
  9. Чехія – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок
  10. Швеція – 8 матчів, 2 перемоги, 6 поразок

Нагадаємо, що у керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026 керлінг

керлінг

Швеція програла Південній Кореї, перемоги Данії та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Сенсаційна перемога Чехії, поразка США в матчі з Китаєм у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Перша перемога Китаю, Канада розгромила Чехію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Канада розгромила Китай, перемоги Швеції та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Норвегія перевернула гру з Італією, Швейцарія вирвала перемогу в екстраендах з США у чоловічому турнірі з керлінгу на ОІ-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік