Прокляття зняте. Шиффрін завоювала золото Олімпіади-2026 у слаломі

Олег Дідух — 18 лютого 2026, 15:28
Прокляття зняте. Шиффрін завоювала золото Олімпіади-2026 у слаломі
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін стала чемпіонкою зимових олімпійських ігор 2026 року в слаломі. Вона випередила швейцарку Каміль Раст і шведку Анну Свенн-Ларссон.

Для Шиффрін це третє олімпійське золото в кар'єрі. В 2014 році в Сочі вона також виграла слалом, а у 2018 році в Пхенчхані – гігант. Після цього американка провалила Ігри 2022 року в Пекіні та попередні старти (командна комбінація та гігант) на поточній Олімпіаді в Італії.

Шиффрін є найтитулованішою слаломісткою всіх часів. У своїй коронній дисципліні вона здобула рекордну 71 перемогу на Кубку світу та чотири рази ставала чемпіонкою світу. Втім, американка не могла виграти слалом на двох останніх Олімпіадах та на трьох останніх чемпіонатах світу.

Збірну України в жіночому слаломі представляла одна спортсменка – Анастасія Шепіленко. Вона зійшла з дистанції вже у першій спробі.

Підсумкові результати:

Жіночий слалом був останнім стартом у гірськолижній програмі Олімпіади-2026. Напередодні в чоловічому слаломі золото завоював швейцарець Лоїк Мейяр.

