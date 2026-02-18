Українська правда
Кваліфікацію та фінал у лижній акробатиці на ОІ-2026 знову перенесли через погоду

Олександр Булава — 18 лютого 2026, 23:51
У зв'язку зі складними погодними умовами на Олімпійських іграх 2026 кваліфікації та фінал в лижній акробатиці серед чоловіків знову перенесли.

Змагання спочатку мали відбутися у вівторок, 17 лютого, були перенесені на четвер. Однак через несприятливий прогноз погоди у Лівіньйо їх знову перенесли – нова дата п'ятниця, 20 лютого.

Кваліфікація розпочнеться о 11:25 за київським часом, фінал – о 14:25.

Нагадаємо, що у чоловічій кваліфікації на олімпійський схил мали вийти четверо представників збірної України: Ян Гаврюк (1), Олександр Окіпнюк (6), Максим Кузнєцов (7) та Дмитро Котовський (24).

Напередодні відбувся фінал у жіночій акробатиці, де "золоту" медаль виборола представниця Китаю Сюй Ментао. Чотири українські фрістайлістки не змогли подолати кваліфікацію. Найкращий результат показала Ангеліна Брикіна, яка посіла 13 місце.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дванадцятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Олімпійські ігри-2026

