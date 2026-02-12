Детальний розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026

З 6 по 22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри.

Читайте також : Олімпійські ігри-2026. Розклад

Близько 3000 атлетів з 85 країн світу розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україна буде представлена 46 атлетами в 11 видах спорту.

Для зручності українських уболівальників, Чемпіон зібрав воєдино розклад усіх змагань Олімпіади, в яких братимуть участь представники України.

Розклад виступів українців на Олімпійських іграх 2026

7 лютого

11:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1). Катерина Коцар.

12:35. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2). Катерина Коцар.

За найвищою оцінкою за сумою двох спроб у фінал виходять 12 найкращих.

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки, скіатлон (10 км+10 км). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль).

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 1). Антон Дукач, Андрій Мандзій (чемпіон і медалісти визначаться за сумою 4-х заїздів).

19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 2). Антон Дукач, Андрій Мандзій.

8 лютого

10:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (кваліфікація). Аннамарі Данча.

11:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (відбірковий заїзд). Аннамарі Данча.

16 найкращих за підсумками відбору виходять у 1/8 фіналу й далі змагаються за олімпійською системою.

12:30. 🥇Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки. Анастасія Шепіленко.

13:30. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.

14:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/8 фіналу.

14:48. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/4 фіналу.

15:05. 🥇Біатлон. Змішана естафета 4х6 км.

15:12. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Півфінали.

15:26. 🥉Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Малий фінал.

15:29. 🥇Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Великий фінал.

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 3). Антон Дукач, Андрій Мандзій.

19:31. 🥇Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 4). Антон Дукач, Андрій Мандзій.

9 лютого

13:30. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 1).

13:59. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 2).

14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3).

18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 1). Юліанна Туницька, Олена Смага (чемпіонка та призерки визначаться за сумою 4-х заїздів).

19:32. Санний спорт. Одиночки (заїзд 2). Юліанна Туницька, Олена Смага.

20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко.

У фінал відбираються 30 найкращих.

21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал.

10 лютого

10:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Кваліфікація. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль.

10:55. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Кваліфікація. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.

В 1/4 фіналу потрапляють 30 найкращих за результатами кваліфіікації.

11:30. Шорт-трек. 500 м. Жінки, попередні забіги. Єлизавета Сидьорко.

12:08. Шорт-трек. 1000 м. Чоловіки, попередні забіги. Олег Гандей

До чвертьфіналу виходять двоє найкращих із кожного забігу, інколи добираються найшвидші серед тих, хто посів 3 місце. Принцип відбору зберігається на всі дистанції.

12:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Чвертьфінали.

13:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Чвертьфінали.

У півфінал виходять по 2 кращі з кожного заїзду + 2 lucky loser (найкращих за часом). Точно такий принцип зберігається до фіналу.

13:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Півфінали.

13:57. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Півфінали.

14:09. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал.

14:21. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал.

14:30. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українці).

18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 3). Юліанна Туницька, Олена Смага.

19:30. Фігурне катання. Одинаки, коротка програма. Кирило Марсак.

19:41. 🥇Санний спорт. Одиначки (заїзд 4). Юліанна Туницька, Олена Смага.

11 лютого

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки. Дмитро Шеп'юк.

14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.

15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українки).

18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1). Олена Стецків/Олександра Мох (чемпіонки та призерки визначаються за сумою 4-х заїздів).

18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1). Ігор Гой/Назарій Качмар, Даниїл Марциновський/Богдан Бабура.

19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2). Олена Стецків/Олександра Мох.

20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2). Ігор Гой/Назарій Качмар, Даниїл Марциновський/Богдан Бабура.

12 лютого

10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1). Владислав Гераскевич (чемпіон і призери визначаються за сумою 4-х заїздів).

12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2). Владислав Гераскевич.

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки. Анастасія Шепіленко.

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль.

19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета. Збірна України.

21:15. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали. Єлизавета Сидьорко (у разі кваліфікації).

21:29. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали. Олег Гандей (у разі кваліфікації).

21:58. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Півфінали.

22:05. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали.

22:26. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал B.

22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A.

22:37. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал B.

22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A.

13 лютого

13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.

15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (згідно зі квотою, стартуватимуть 4 українці).

20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма. Кирило Марсак.

20:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 3). Владислав Гераскевич.

22:14. 🥇Скелетон. Чоловіки (заїзд 4). Владислав Гераскевич.

14 лютого

11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп'юк (чемпіон та призер визначаються за сумою двох заїздів).

13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7,5 км). Збірна України.

14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп'юк.

15:00. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (згідно зі квотою, стартуватимуть 4 українки).

19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко (30 найкращих потрапляють у фінал).

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1). Катерина Коцар.

21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал.

21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2). Катерина Коцар.

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей.

21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги. Єлизавета Сидьорко.

22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3). Катерина Коцар

За найвищою оцінкою з трьох спроб у фінал виходять 12 найкращих фрістайлісток.

22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали.

23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B.

23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A.

15 лютого

11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 1). Анастасія Шепіленко (чемпіонка ти призерки визначаються за сумою 2-х заїздів).

12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (стартуватимуть 60 кращих за підсумками спринту).

14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2). Анастасія Шепіленко.

15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (стартуватимуть 60 кращих за підсумками спринту).

16 лютого

11:00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп'юк (чемпіон і призери визначаються за сумою 2-х заїздів).

12:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Чвертьфінали.

12:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги. Олег Гандей.

12:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Півфінали.

13:36. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал B.

13:42. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A.

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп'юк.

20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко (у раунд 2 виходять 12 найкращих команд).

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 1). Катерина Коцар (у разі кваліфікації).

20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2). (У фінал виходять 8 найкращих команд).

20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 2).

21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3).

21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал.

17 лютого

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.

11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович.

12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

12 найкращих фрістайлісток виходять у фінал.

14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов.

14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.

15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

12 найкращих фрістайлістів виходять у фінал.

15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки. Збірна України.

18 лютого

10:45. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Кваліфікація. Збірна України

У фінал виходять 15 найкращих команд.

11:00. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 1). Анастасія Шепіленко.

11:15. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Кваліфікація. Збірна України

У фінал виходять 15 найкращих команд.

12:45. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал.

12:30. Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 1.

6 найкращих фрістайлісток виходять у фінал 2 (суперфінал), де розігруватимуть медалі.

13:15. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал.

13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 2.

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2). Анастасія Шепіленко.

15:45. 🥇Біатлон. Естафета (4х6 км), жінки. Збірна України.

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей (у разі кваліфікації).

21:42. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Півфінали.

22:24. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал B.

22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A.

19 лютого

11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна. Збірна України.

12:30. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1.

6 найкращих фрістайлістів виходять у фінал 2 (суперфінал), де розігруватимуть медалі.

13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2 (Суперфінал).

15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка. Збірна України.

20 лютого

15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (15 км), чоловіки

30 біатлоністів: 15 найкращих у загальному заліку Кубку світу + усі медалісти + добір за Олімпіадою.

21:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Чвертьфінали. Єлизавета Сидьорко (у разі кваліфікації).

22:00. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Півфінали.

22:56. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал B.

23:03. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A.

21 лютого

11:45. Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 1. Збірна України

4 найкращі команди виходять у фінал 2, де розігрують медалі.

12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.

12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2.

15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки

30 біатлоністок: 15 найкращих у загальному заліку Кубку світу + усі медалісти + добір за Олімпіадою.

22 лютого

11:00.🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль.

З повним розкладом і календарем Олімпійськихі ігор можна ознаймитись за посиланням.

Де дивитися онлайн зимові Олімпійські ігри

Офіційним транслятором зимової Олімпіади 2026 в Україні буде Суспільне. Змагання Олімпійських Ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо транслюватимуть платформи Суспільного: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.

Також дивитися прямі трансляції можна на телеканалах Євроспорт, які доступні в більшості OTT-сервісів.

Детальніше про трансляції читайте за посиланням.