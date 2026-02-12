Детальний розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026
З 6 по 22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри.
Близько 3000 атлетів з 85 країн світу розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україна буде представлена 46 атлетами в 11 видах спорту.
Для зручності українських уболівальників, Чемпіон зібрав воєдино розклад усіх змагань Олімпіади, в яких братимуть участь представники України.
Розклад виступів українців на Олімпійських іграх 2026
7 лютого
11:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1). Катерина Коцар.
12:35. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2). Катерина Коцар.
За найвищою оцінкою за сумою двох спроб у фінал виходять 12 найкращих.
14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки, скіатлон (10 км+10 км). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль).
18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 1). Антон Дукач, Андрій Мандзій (чемпіон і медалісти визначаться за сумою 4-х заїздів).
19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 2). Антон Дукач, Андрій Мандзій.
8 лютого
10:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (кваліфікація). Аннамарі Данча.
11:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (відбірковий заїзд). Аннамарі Данча.
16 найкращих за підсумками відбору виходять у 1/8 фіналу й далі змагаються за олімпійською системою.
12:30. 🥇Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки. Анастасія Шепіленко.
13:30. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.
14:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/8 фіналу.
14:48. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/4 фіналу.
15:05. 🥇Біатлон. Змішана естафета 4х6 км.
15:12. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Півфінали.
15:26. 🥉Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Малий фінал.
15:29. 🥇Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Великий фінал.
18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 3). Антон Дукач, Андрій Мандзій.
19:31. 🥇Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 4). Антон Дукач, Андрій Мандзій.
9 лютого
13:30. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 1).
13:59. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 2).
14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3).
18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 1). Юліанна Туницька, Олена Смага (чемпіонка та призерки визначаться за сумою 4-х заїздів).
19:32. Санний спорт. Одиночки (заїзд 2). Юліанна Туницька, Олена Смага.
20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко.
У фінал відбираються 30 найкращих.
21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал.
10 лютого
10:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Кваліфікація. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль.
10:55. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Кваліфікація. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.
В 1/4 фіналу потрапляють 30 найкращих за результатами кваліфіікації.
11:30. Шорт-трек. 500 м. Жінки, попередні забіги. Єлизавета Сидьорко.
12:08. Шорт-трек. 1000 м. Чоловіки, попередні забіги. Олег Гандей
До чвертьфіналу виходять двоє найкращих із кожного забігу, інколи добираються найшвидші серед тих, хто посів 3 місце. Принцип відбору зберігається на всі дистанції.
12:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Чвертьфінали.
13:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Чвертьфінали.
У півфінал виходять по 2 кращі з кожного заїзду + 2 lucky loser (найкращих за часом). Точно такий принцип зберігається до фіналу.
13:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Півфінали.
13:57. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Півфінали.
14:09. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал.
14:21. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал.
14:30. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українці).
18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 3). Юліанна Туницька, Олена Смага.
19:30. Фігурне катання. Одинаки, коротка програма. Кирило Марсак.
19:41. 🥇Санний спорт. Одиначки (заїзд 4). Юліанна Туницька, Олена Смага.
11 лютого
11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.
12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки. Дмитро Шеп'юк.
14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.
15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українки).
18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1). Олена Стецків/Олександра Мох (чемпіонки та призерки визначаються за сумою 4-х заїздів).
18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1). Ігор Гой/Назарій Качмар, Даниїл Марциновський/Богдан Бабура.
19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2). Олена Стецків/Олександра Мох.
20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2). Ігор Гой/Назарій Качмар, Даниїл Марциновський/Богдан Бабура.
12 лютого
10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1). Владислав Гераскевич (чемпіон і призери визначаються за сумою 4-х заїздів).
12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2). Владислав Гераскевич.
12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки. Анастасія Шепіленко.
14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль.
19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета. Збірна України.
21:15. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали. Єлизавета Сидьорко (у разі кваліфікації).
21:29. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали. Олег Гандей (у разі кваліфікації).
21:58. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Півфінали.
22:05. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали.
22:26. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал B.
22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A.
22:37. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал B.
22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A.
13 лютого
13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.
15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (згідно зі квотою, стартуватимуть 4 українці).
20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма. Кирило Марсак.
20:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 3). Владислав Гераскевич.
22:14. 🥇Скелетон. Чоловіки (заїзд 4). Владислав Гераскевич.
14 лютого
11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп'юк (чемпіон та призер визначаються за сумою двох заїздів).
13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7,5 км). Збірна України.
14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп'юк.
15:00. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (згідно зі квотою, стартуватимуть 4 українки).
19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко (30 найкращих потрапляють у фінал).
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1). Катерина Коцар.
21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал.
21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2). Катерина Коцар.
21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей.
21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги. Єлизавета Сидьорко.
22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3). Катерина Коцар
За найвищою оцінкою з трьох спроб у фінал виходять 12 найкращих фрістайлісток.
22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали.
23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B.
23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A.
15 лютого
11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 1). Анастасія Шепіленко (чемпіонка ти призерки визначаються за сумою 2-х заїздів).
12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (стартуватимуть 60 кращих за підсумками спринту).
14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2). Анастасія Шепіленко.
15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (стартуватимуть 60 кращих за підсумками спринту).
16 лютого
11:00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп'юк (чемпіон і призери визначаються за сумою 2-х заїздів).
12:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Чвертьфінали.
12:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги. Олег Гандей.
12:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Півфінали.
13:36. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал B.
13:42. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A.
14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп'юк.
20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко (у раунд 2 виходять 12 найкращих команд).
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 1). Катерина Коцар (у разі кваліфікації).
20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2). (У фінал виходять 8 найкращих команд).
20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 2).
21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3).
21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал.
17 лютого
11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.
11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович.
12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович
12 найкращих фрістайлісток виходять у фінал.
14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов.
14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.
15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов
12 найкращих фрістайлістів виходять у фінал.
15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки. Збірна України.
18 лютого
10:45. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Кваліфікація. Збірна України
У фінал виходять 15 найкращих команд.
11:00. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 1). Анастасія Шепіленко.
11:15. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Кваліфікація. Збірна України
У фінал виходять 15 найкращих команд.
12:45. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал.
12:30. Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 1.
6 найкращих фрістайлісток виходять у фінал 2 (суперфінал), де розігруватимуть медалі.
13:15. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал.
13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 2.
14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2). Анастасія Шепіленко.
15:45. 🥇Біатлон. Естафета (4х6 км), жінки. Збірна України.
21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей (у разі кваліфікації).
21:42. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Півфінали.
22:24. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал B.
22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A.
19 лютого
11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна. Збірна України.
12:30. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1.
6 найкращих фрістайлістів виходять у фінал 2 (суперфінал), де розігруватимуть медалі.
13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2 (Суперфінал).
15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка. Збірна України.
20 лютого
15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (15 км), чоловіки
30 біатлоністів: 15 найкращих у загальному заліку Кубку світу + усі медалісти + добір за Олімпіадою.
21:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Чвертьфінали. Єлизавета Сидьорко (у разі кваліфікації).
22:00. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Півфінали.
22:56. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал B.
23:03. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A.
21 лютого
11:45. Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 1. Збірна України
4 найкращі команди виходять у фінал 2, де розігрують медалі.
12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.
12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2.
15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки
30 біатлоністок: 15 найкращих у загальному заліку Кубку світу + усі медалісти + добір за Олімпіадою.
22 лютого
11:00.🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль.
З повним розкладом і календарем Олімпійськихі ігор можна ознаймитись за посиланням.
Де дивитися онлайн зимові Олімпійські ігри
Офіційним транслятором зимової Олімпіади 2026 в Україні буде Суспільне. Змагання Олімпійських Ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо транслюватимуть платформи Суспільного: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.
Також дивитися прямі трансляції можна на телеканалах Євроспорт, які доступні в більшості OTT-сервісів.
Детальніше про трансляції читайте за посиланням.