Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Жодна з українок не пробилась до фіналу лижної акробатики на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 18 лютого 2026, 12:26
Фрістайл на Олімпійських іграх-2026

У середу, 18 лютого, відбулись обидві кваліфікації у змаганнях в лижній акробатиці на Олімпійських іграх-2026.

Старти повинні були відбутись ще 17 лютого, але були перенесені через снігопад. Україну представляли четверо фрістайлісток – Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна і Неллі Попович.

Жодній з українок не вдалось пробитись до фіналу за підсумками двох кваліфікацій. Найкращою серед наших фрістайлісток стала Брикіна, яка ризикнула під час другої спроби. Ангеліна виконала стрибок "Back Full-Double Full-Full". Українській спортсменці не вдалось вдало виконати приземлення.

Найкращий результат продемонструвала представниця Канади Маріон Тено.

Олімпійські ігри-2026. Фрістайл. Акробатика. Жінки, 18 лютого
Перша і друга кваліфікації

  • 1. Маріон Тено (Канада) 108.61
  • 2. Деніелл Скотт (Австралія) 99.59
  • 3. Шао Ці (Китай) 90.22
  • 4. Фаньюй Кун (Китай) 89.72
  • 5. Сюй Ментао (Китай) 89.29
  • 6. Кайла Кун (США) 89.29

Після другої кваліфікації:

  • 7. Чень Мейтін (Китай) 100.29
  • 8. Ганна Гуськова (AIN) 88.29
  • 9. Еббі Вілкокс (Австралія) 88.12
  • 10. Вінтер Вінецкі (США) 87.57
  • 11. Емма Вайс (Німеччина) 81.90
  • 12. Тасія Теннер (США) 80.01
  • ...
  • 13. Ангеліна Брикіна (Україна) 79.84
  • 18. Діана Яблонська (Україна) 69.89
  • 19. Неллі Попович (Україна) 64.22
  • 20. Оксана Яцюк (Україна) 62.68

Відзначимо, що фінал, де за нагороди позмагаються 12 найкращих фрістайлісток за підсумками кваліфікації, запланований на 14:00.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Фрістайл лижна акробатика

Олімпійські ігри 2026

