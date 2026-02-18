Жодна з українок не пробилась до фіналу лижної акробатики на Олімпіаді-2026

У середу, 18 лютого, відбулись обидві кваліфікації у змаганнях в лижній акробатиці на Олімпійських іграх-2026.

Старти повинні були відбутись ще 17 лютого, але були перенесені через снігопад. Україну представляли четверо фрістайлісток – Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна і Неллі Попович.

Жодній з українок не вдалось пробитись до фіналу за підсумками двох кваліфікацій. Найкращою серед наших фрістайлісток стала Брикіна, яка ризикнула під час другої спроби. Ангеліна виконала стрибок "Back Full-Double Full-Full". Українській спортсменці не вдалось вдало виконати приземлення.

Найкращий результат продемонструвала представниця Канади Маріон Тено.

Олімпійські ігри-2026. Фрістайл. Акробатика. Жінки, 18 лютого

Перша і друга кваліфікації

1. Маріон Тено (Канада) 108.61

2. Деніелл Скотт (Австралія) 99.59

3. Шао Ці (Китай) 90.22

4. Фаньюй Кун (Китай) 89.72

5. Сюй Ментао (Китай) 89.29

6. Кайла Кун (США) 89.29

Після другої кваліфікації:

7. Чень Мейтін (Китай) 100.29

8. Ганна Гуськова (AIN) 88.29

9. Еббі Вілкокс (Австралія) 88.12

10. Вінтер Вінецкі (США) 87.57

11. Емма Вайс (Німеччина) 81.90

12. Тасія Теннер (США) 80.01

...

13. Ангеліна Брикіна (Україна) 79.84

18. Діана Яблонська (Україна) 69.89

19. Неллі Попович (Україна) 64.22

20. Оксана Яцюк (Україна) 62.68

Відзначимо, що фінал, де за нагороди позмагаються 12 найкращих фрістайлісток за підсумками кваліфікації, запланований на 14:00.