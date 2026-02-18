Жодна з українок не пробилась до фіналу лижної акробатики на Олімпіаді-2026
У середу, 18 лютого, відбулись обидві кваліфікації у змаганнях в лижній акробатиці на Олімпійських іграх-2026.
Старти повинні були відбутись ще 17 лютого, але були перенесені через снігопад. Україну представляли четверо фрістайлісток – Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна і Неллі Попович.
Жодній з українок не вдалось пробитись до фіналу за підсумками двох кваліфікацій. Найкращою серед наших фрістайлісток стала Брикіна, яка ризикнула під час другої спроби. Ангеліна виконала стрибок "Back Full-Double Full-Full". Українській спортсменці не вдалось вдало виконати приземлення.
Найкращий результат продемонструвала представниця Канади Маріон Тено.
Олімпійські ігри-2026. Фрістайл. Акробатика. Жінки, 18 лютого
Перша і друга кваліфікації
- 1. Маріон Тено (Канада) 108.61
- 2. Деніелл Скотт (Австралія) 99.59
- 3. Шао Ці (Китай) 90.22
- 4. Фаньюй Кун (Китай) 89.72
- 5. Сюй Ментао (Китай) 89.29
- 6. Кайла Кун (США) 89.29
Після другої кваліфікації:
- 7. Чень Мейтін (Китай) 100.29
- 8. Ганна Гуськова (AIN) 88.29
- 9. Еббі Вілкокс (Австралія) 88.12
- 10. Вінтер Вінецкі (США) 87.57
- 11. Емма Вайс (Німеччина) 81.90
- 12. Тасія Теннер (США) 80.01
- ...
- 13. Ангеліна Брикіна (Україна) 79.84
- 18. Діана Яблонська (Україна) 69.89
- 19. Неллі Попович (Україна) 64.22
- 20. Оксана Яцюк (Україна) 62.68
Відзначимо, що фінал, де за нагороди позмагаються 12 найкращих фрістайлісток за підсумками кваліфікації, запланований на 14:00.