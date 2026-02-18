Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Це момент щастя: Меркушина – про дебютний виступ на Олімпіаді

Олександр Булава — 18 лютого 2026, 20:08
Це момент щастя: Меркушина – про дебютний виступ на Олімпіаді
Олександра Меркушина
Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина задоволена своїм виступом в жіночій естафеті на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Меркушина розпочала естафету та вивела Україну з 11-го місця на четверте, попри три додаткові патрони на вогневих рубежах.

"Клас! Ура! Знаєте, я така: ось на що ми здатні, коли в нас їдуть лижі. Реально, сьогодні – супер. Я прокинулася, у мене настрій зранку шикарний, погода шикарна, лижі їдуть шикарно, вітру нема, пристрілка шикарна. Такий день, що я настільки насолодилась сьогоднішньою гонкою, що фінішувала і така: "Боже, це те, за що я люблю біатлон; це те, чому я тут і через це я буду тут ще дуже-дуже довго".

Я вийшла і така: блін, могла вийти в трійці. Але все одно прикольно. Я старалася виконати роботу якомога краще, якісніше. Як на мене, мені вдалося показати непоганий результат і чого ми варті. І всі ті, хто нас знецінював в інтернеті, от вам дякую", – сказала вона.

Також біатлоністка підсумувала завершення дебютної для неї Олімпіади.

"Мені шкода, що вони [змагання] вже завершились для мене. Пам'ятаю такий момент. Тут, в Антгольці, на останньому зборі я хотіла кидати в озеро монетку (екологам ми про це нічого казати не будемо). І в монетки я побажала потрапити у масстарт на Олімпійських іграх. На жаль, своє бажання не виконала через погану гонку у персьюті, але все одно отримала масу задоволення від цієї Олімпіади.

Дуже рада бути тут, що я відпрацювала тут на Олімпійських іграх. Це момент щастя для мене. От це момент, який я буду згадувати до старості років, вже буду старою бабою сидіти і онукам розказувати: а от я була в Антгольці на Олімпійських іграх і передала естафету на четвертій позиції. От тому так", – розповіла Меркушина.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 лютого, в італійському Антгольц-Антерсельві відбувся останній старт для жінок на цих Іграх. З бірна України фінішувала 9-ю в естафеті, а Франція здобула першенство.

Далі у біатлонній програмі Олімпійських ігор 2026 чоловічий масстарт за участі українців Дмитра Підручного та Віталія Мандзина. Гонка відбудеться у п'ятницю, 20 лютого. Початок о 15:15 за київським часом.

У жіночому масстарті, яким 21 лютого завершиться біатлон на Олімпіаді-2026, українки не виступлять, оскільки не виконали умов кваліфікації.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олександра Меркушина

Олександра Меркушина

Франція виграла золото у жіночій естафеті на Олімпіаді-2026, Україна фінішувала 9-ю
Україна оголосила склад на жіночу естафету на ОІ-2026
Це буде остання гонка на Олімпіаді: Меркушина – про налаштування на естафету
Неслася в туалет наче на фініш: українська біатлоністка розповіла курйозну історію про допінг-контроль
Вперше в історії українські біатлоністки не виступлять у масстарті на Олімпіаді

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік