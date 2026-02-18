Це момент щастя: Меркушина – про дебютний виступ на Олімпіаді

Українська біатлоністка Олександра Меркушина задоволена своїм виступом в жіночій естафеті на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Меркушина розпочала естафету та вивела Україну з 11-го місця на четверте, попри три додаткові патрони на вогневих рубежах.

"Клас! Ура! Знаєте, я така: ось на що ми здатні, коли в нас їдуть лижі. Реально, сьогодні – супер. Я прокинулася, у мене настрій зранку шикарний, погода шикарна, лижі їдуть шикарно, вітру нема, пристрілка шикарна. Такий день, що я настільки насолодилась сьогоднішньою гонкою, що фінішувала і така: "Боже, це те, за що я люблю біатлон; це те, чому я тут і через це я буду тут ще дуже-дуже довго". Я вийшла і така: блін, могла вийти в трійці. Але все одно прикольно. Я старалася виконати роботу якомога краще, якісніше. Як на мене, мені вдалося показати непоганий результат і чого ми варті. І всі ті, хто нас знецінював в інтернеті, от вам дякую", – сказала вона.

Також біатлоністка підсумувала завершення дебютної для неї Олімпіади.

"Мені шкода, що вони [змагання] вже завершились для мене. Пам'ятаю такий момент. Тут, в Антгольці, на останньому зборі я хотіла кидати в озеро монетку (екологам ми про це нічого казати не будемо). І в монетки я побажала потрапити у масстарт на Олімпійських іграх. На жаль, своє бажання не виконала через погану гонку у персьюті, але все одно отримала масу задоволення від цієї Олімпіади. Дуже рада бути тут, що я відпрацювала тут на Олімпійських іграх. Це момент щастя для мене. От це момент, який я буду згадувати до старості років, вже буду старою бабою сидіти і онукам розказувати: а от я була в Антгольці на Олімпійських іграх і передала естафету на четвертій позиції. От тому так", – розповіла Меркушина.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 лютого, в італійському Антгольц-Антерсельві відбувся останній старт для жінок на цих Іграх. З бірна України фінішувала 9-ю в естафеті, а Франція здобула першенство.

Далі у біатлонній програмі Олімпійських ігор 2026 чоловічий масстарт за участі українців Дмитра Підручного та Віталія Мандзина. Гонка відбудеться у п'ятницю, 20 лютого. Початок о 15:15 за київським часом.

У жіночому масстарті, яким 21 лютого завершиться біатлон на Олімпіаді-2026, українки не виступлять, оскільки не виконали умов кваліфікації.