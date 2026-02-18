Українська правда
Швеція програла Південній Кореї, перемоги Данії та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 18 лютого 2026, 12:51
Керлінг на Олімпіаді-2026

У середу, 18 лютого, відбулись три матчі групового етапу десятої сесії жіночого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

У першому поєдинку бронзові призерки Ігор-2022 у Пекіні шведки не створили проблем суперницям із Південної Кореї. Данія у десятому енді вирвала перемогу у Китаю, тоді як британки, які перевернули гру на свою користь в останніх двох ендах, впорались із американками.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг.
Груповий етап, сесія 10. Жінки
18 лютого

Швеція – Південна Корея 3:8

Китай – Данія 7:8

США – Велика Британія 7:8

17 лютого відбулись поєдинки 9-ї та 10-ї сесій чоловічого турніру з керлінгу на Іграх-2026.

Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні з десяти за підсумком відбіркового раунду.

Турнірна таблиця

  1. Швеція – 6 перемог, 2 поразки
  2. Швейцарія – 5 перемог, 2 поразка
  3. Південна Корея– 5 перемог, 3 поразки
  4. США – 5 перемог, 3 поразки
  5. Канада – 4 перемоги, 3 поразки
  6. Данія – 4 перемоги, 4 поразки
  7. Велика Британія – 3 перемоги, 4 поразки
  8. Китай – 2 перемоги, 5 поразок
  9. Італія – 2 перемоги, 5 поразок
  10. Японія – 1 перемога, 6 поразок

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 вже розіграно один комплект нагород у керлінгу. "Золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі перемогла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.

