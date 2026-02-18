МЗС вимагає від МОК розслідувати, як сталося, що табличку України на церемонії відкриття ОІ-2026 несла росіянка

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на ситуацію з росіянкою Анастасією Кучеровою, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026.

Під час брифінгу Тихий назвав це рішення таким, що суперечить базовим принципам міжнародного спорту й закликав Міжнародний олімпійський комітет провести внутрішнє розслідування інциденту.

"Факт того, що МОК обрав росіянку нести табличку збірної України, є огидним. Це виходить за межі будь-якої людської моралі чи принципів. Я навіть не можу уявити, що відбувалося в голові людини в МОК, яка побачила, що ця росіянка подала заявку, і схвалила її. Ми наполягаємо на внутрішньому розслідуванні в межах МОК, щоб з'ясувати, хто це дозволив", – зазначив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що в міжнародній спортивній практиці країни, які перебувають у стані війни, зазвичай розводять, аби уникнути прямих перетинів. На його думку, допуск росіянки до супроводу української команди є порушенням духу Олімпійської хартії.

Також Георгій Тихий відреагував на інформацію про те, що 6 російських та 4 білоруських спортсменів виступлять на Паралімпійських іграх 2026 під національними прапорами.

"На жаль, це не єдина ганьба, що походить від міжнародних спортивних інституцій останнім часом. Ми спостерігаємо це з великою стурбованістю та активно протидіємо спробам "відбілити" російські воєнні злочини через спорт. Черговим прикладом стало рішення дозволити окремим спортсменам виступати під російським прапором.

Це ще одне ганебне рішення. Міністр уже доручив нашим послам звернутися до представників країн, які можуть взяти участь в урочистій церемонії відкриття Паралімпійських ігор, із закликом утриматися від участі та бойкотувати її. Адже допустити, щоб прапор, під яким за останні роки було скоєно 185 000 воєнних злочинів, майорів на Паралімпійських іграх, – це ганьба. Тим більше, що серед членів паралімпійської збірної України є ветерани та люди, які безпосередньо стали жертвами російської агресії", – додав речник.

Нагадаємо, під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 росіянка Анастасія Кучерова вивела на стадіон "Сан-Сіро" у Мілані п'ятьох українських спортсменів, серед яких були прапороносець команди Єлизавета Сидьорко та фігурист Кирило Марсак.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня.