Десяте золото Клебо. Норвегія – олімпійські чемпіони в командному спринті

Олег Дідух — 18 лютого 2026, 13:38
Йоханнес Клебо
Збірна Норвегії в особі Айнара Хедегарта та Йоханнеса Клебо стали олімпійськими чемпіонами у командному спринті вільним стилем. У фіналі вони випередили американців (Бен Огден/Гас Шумахер) і господарів, збірну Італії (Елія Барп/Федеріко Пеллегріно).

Для Клебо це п'яте золото з п'яти можливих на нинішній Олімпіаді та сумарно ювілейне, десяте в кар'єрі. За цим показником норвежець уже є рекордсменом усіх часів. Хедегарт завоював своє друге золото – раніше він переміг у естафеті.

Результати фіналу:

Участь у командному спринті брали й українські лижники Дмитро Драгун і Олександр Лісогор. Вони зупинилися на стадії кваліфікації, де показали 23-й результат із 27 команд. У фінал відбиралися 15 кращих дуетів.

Раніше жіночий командний спринт виграли шведки Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст.

