Тренер збірної України з лижної акробатики назвав ймовірні причини відсутності медалей на ОІ-2026

Головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв припустив, що причиною відсутності медалей на Олімпійських іграх 2026 року стали ментальні проблеми наших спортсменів.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я був упевнений, що ми приїдемо з двома медалями. Технічно спортсмени були готові на 100 відсотків. Ми бачимо, як вони стрибали, які результати на змаганнях. Дуже гарно пропрацювали напередодні Олімпійських ігор на тренуванні. У нас був навчально-тренувальний збір перед Олімпіадою, також дуже гарно стрибали на самих Іграх перед офіційними стартами.



І вже на змаганнях вони не впоралися. Може, з хвилюванням, щось ментально. Але технічна сторона була готова на 100 відсотків. Вони були готові: і Діма Котовський, і Саша Окіпнюк, і навіть Ян Гаврюк — хоча він молодий, але він показував результати і це тільки початок



Звичайно, можна було краще. Ми всі хочемо, аби було краще, але ці Олімпійські ігри склалися для нас так. Це велика поразка для нас, тому що всі сподівалися. І хлопці, і дівчата дуже багато працювали як у залі, так і на трамплінах. І ми бачили, як вони самі хочуть на Олімпіаді. Щось вони не впоралися, можливо, з хвилюванням".