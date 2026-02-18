Південна Корея виграла золото в естафеті на 3000 метрів

Сьогодні, 18 лютого, на Олімпійських іграх відбулась жіноча естафета на дистанції у 3000 метрів.

Олімпійськими чемпіонами стали представниці Південної Кореї, які на останніх колах випередили представниць Італії. Замкнула трійку призерів збірна Канади.

Олімпійські ігри

Шорт-трек. Жінки, естафета, 3000 м

Південна Корея – 4:04.014 Італія – 4:04.107 Канада – 4:04.314

Слідкуйте за текстовою трансляцією дванадцятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.