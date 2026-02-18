Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Південна Корея виграла золото в естафеті на 3000 метрів

Олександр Булава — 18 лютого 2026, 22:17
Південна Корея виграла золото в естафеті на 3000 метрів
Getty Images

Сьогодні, 18 лютого, на Олімпійських іграх відбулась жіноча естафета на дистанції у 3000 метрів.

Олімпійськими чемпіонами стали представниці Південної Кореї, які на останніх колах випередили представниць Італії. Замкнула трійку призерів збірна Канади.

Олімпійські ігри
Шорт-трек. Жінки, естафета, 3000 м

  1. Південна Корея – 4:04.014
  2. Італія – 4:04.107
  3. Канада – 4:04.314

Слідкуйте за текстовою трансляцією дванадцятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

Гандей не вийшов у півфінал Олімпіади в шорт-треку на 500 метрів
Збірна Чехії була близькою до сенсації, однак програла Канаді у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2026
Італія поступилась Канаді, Швейцарія обіграла Норвегію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Мрії збуваються і не збуваються. Як Мікаела Шиффрін все ж таки закрила олімпійський гештальт
МЗС вимагає від МОК розслідувати, як сталося, що табличку України на церемонії відкриття ОІ-2026 несла росіянка

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік