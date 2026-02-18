Південна Корея виграла золото в естафеті на 3000 метрів
Getty Images
Сьогодні, 18 лютого, на Олімпійських іграх відбулась жіноча естафета на дистанції у 3000 метрів.
Олімпійськими чемпіонами стали представниці Південної Кореї, які на останніх колах випередили представниць Італії. Замкнула трійку призерів збірна Канади.
Олімпійські ігри
Шорт-трек. Жінки, естафета, 3000 м
- Південна Корея – 4:04.014
- Італія – 4:04.107
- Канада – 4:04.314
Слідкуйте за текстовою трансляцією дванадцятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026.
