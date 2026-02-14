Ваут виграв "золото" у шорт-треку на 1500 м, Гандей – останній у втішному фіналі Б

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли комплекти нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед чоловіків.

Олімпійським чемпіоном став представник Нідерландів Єнс Ван'т Ваут. У головному фіналі він перетнув фінішну лінію, показавши час 2:12.21.

Нагадаємо, це вже друго "золото" 24-річного нідерландця на цих Іграх. 12 лютого, він виграв чемпіонство у шорт-треку серед чоловіків на дистанції 1000 метрів.

Ван'т Ваут – дворазовий чемпіон світу та триразовий призер чемпіонатів світу, десятиразовий чемпіон Європи та п'ятиразовий срібний призер чемпіонату Європи.

Срібну нагороду виборов шорт-трекіст із Південної Кореї Хван Де Хон, час якого склав 2:12.31. Бронзова медаль дісталася представнику Латвії Робертсу Крузбергсу з результатом 2:12.39.

Підсумкові результати фіналу А:

Україну в цій дисципліні представляв Олег Гандей. Наш спортсмен кваліфікувався до втішного фіналу Б, де показав сьомий результат із часом 2:37.184.

Підсумкові результати втішного фіналу Б:

Зауважимо, під час свого чвертьфінального забігу Гандей перебував серед лідерів, проте на одному з поворотів впав, зачепивши італійського атлета П'єтро Сігеля. Пізніше встановили, що падіння українця спровокував нідерландський спортсмен Фрісо Емонс, який зачепив Олега під час обгону.

В результаті Емонса було дискваліфіковано, а Гандея пропустили до наступної стадії змагань – де він посів четверте місце з результатом 2:18.408.

Зазначимо, що Гандей став одним з двох українських шорт-трекістів, якому вдалося вибороти ліцензію для виступів на Мілан-Кортіна-2026. За результатами чотирьох етапів Світового туру українець отримав право стартувати у трьох дисциплінах в Італії – 500 м, 1000 м та 1500 м.

Попереду у Гандея ще участь у забігу на дистанції 500 м. Змагання у цьому виді шорт-треку розпочнуться з кваліфікації, яка відбудеться у понеділок, 16 лютого, о 12:17.