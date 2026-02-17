Росіянка несла табличку України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор

Росіянка Анастасія Кучерова несла табличку збірної України під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Associated Press.

Розподіл країн спочатку мав бути випадковим, але пізніше хореограф запитав, чи є у волонтерів уподобання, і уродженка РФ обрала Україну.

Кучерова була закутана в довгий сріблястий пуховик, її очі були закриті темними окулярами – як і в усіх інших носіїв табличок 92 країн, які брали участь в Олімпіаді.

Росіянка вивела на стадіон "Сан-Сіро" у Мілані п'ятьох українських спортсменів, серед яких була прапороносець команди Єлизавета Сидьорко та фігурист Кирило Марсак.

"Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Проте, я думаю, що важливо зробити навіть невеликий вчинок, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають так само. Українці не мають жодної можливості уникнути цих думок або ігнорувати існування війни. Тому це їхня реальність. Вони продовжують кохати одне одного, одружуватися чи займатися спортом, їздити на Олімпіаду. Але все це відбувається на руйнівному тлі. Буквально немає жодного слова, яке можна сказати, щоб скасувати шкоду, яку ці люди (росіяни) вже завдали Україні, і немає жодного слова, яке може наблизити до прощення", – сказала Анастасія.

Кучерова не відвідувала Росію з 2018 року і вже 14 років живе в Мілані, де працює архітектором.

"Я повинна хвилюватися з цього приводу, і повинна боятися цього. І не можу гарантувати, що мої висловлювання не зашкодять жодному з моїх знайомих. Але думаю, якщо я боюся, живучи в демократичній країні і користуючись усіма свободами, то це означає, що режим переміг", – заявила вона.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 11-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.