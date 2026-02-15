Олімпійські ігри 2026. 15 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

У неділю, 15 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 9 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Нагадаємо, напередодні фрістайлістка Катерина Коцар вийшла в історичний для України фінал Олімпійських ігор у дисципліні бігейр.