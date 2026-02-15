Норвегія перевернула гру з Італією, Велика Британія розгромила Німеччину у шостій сесії чоловічого турніру з керлінгу на Олімпіаді-2026

У неділю, 15 лютого, відбулись три матчі групового етапу сесії 6 у рамках чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Срібні олімпійські призери Пекіна-2022 святкували перемогу над Німеччиною, тоді як американці були сильнішими за олімпійських чемпіонів-2022 зі Швеції.

У крайньому поєдинку Норвегія перевернула гру проти італійців, вирвавши перемогу в останньому десятому енді.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Чоловіки. Груповий раунд, сесія 6

15 лютого

Німеччина – Велика Британія 4:9

США – Швеція 8:5

Норвегія – Італія 10:7

Нагадаємо, що 13 лютого відбулись ігри третьої сесії жіночого турніру з керлінгу.

У півфінали Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні. У відбірковому раунді за плейоф борються 10 національних команд.

Турнірна таблиця

1. Швейцарія – 4 перемоги

2. Велика Британія – 4 перемоги, 1 поразка

3. Канада – 3 перемоги, 1 поразка

4. Норвегія – 3 перемога, 1 поразка

5. США – 3 перемоги, 2 поразки

6. Італія – 2 перемоги, 2 поразки

7. Німеччина – 2 перемоги, 3 поразки

8. Швеція – 1 перемога, 4 поразки

9. Китай – 4 поразки

10. Чехія – 4 поразки

У керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.