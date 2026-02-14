Коцар вийшла в історичний для України фінал у бігейрі та підтримала Гераскевича

Українська фрістайлістка Катерина Коцар вийшла у фінал Олімпійських ігор 2026 у дисципліні бігрейр.

У першій спробі кваліфікації Коцар виконала стрибок на 75.79 бала та посідала 10 позицію. Другий стрибок Катерини оцінили в 75,75 бала.

На завершення, у третій спробі 25-річна українка вирішила ризикнути й виконала надскладний стрибок, який виявився невдалим – Катерина зазнала падіння.

Попри фіаско під час третього стрибка, завдяки двом вдалим першим Коцар набрала 155,50 бала та стала 11-ю у кваліфікації, забравши передостанню перепустку до фіналу.

Фіналістками стали 12 кращих фристайлісток за сумою двох найкращих стрибків. Розіграш медалей відбудеться в понеділок, 16 лютого. Початок о 20:30 за київським часом.

Для України це буде перший в історії фінал Олімпійських ігор у бігейрі.

Зазначимо, що після третього стрибка залишила "послання" МОК, показавши рукавичку з написом "Свободу пам'яті" англійською мовою. Таким чином вона підтримала дискваліфікованого українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Нагадаємо, раніше Коцар у бігейрі ставала срібною призеркою етапу Кубку світу в грудні 2025-го, а також входила до топ-5 чемпіонату світу 2023 року.

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.