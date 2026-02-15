Італія оновила національний рекорд за кількістю здобутих золотих медалей на Олімпійських іграх

Італія, яка є господаркою зимових Олімпійських ігор-2026 року, оновила національний рекорд за кількістю здобутих золотих медалей.

Станом на 15 лютого в активі італійських спортсменів вже 8 нагород вищого гатунку, попередній рекорд становив 7 золотих медалей, які команда здобула у 1994 році на Іграх в Ліллегаммері.

Зазначимо, що на домашніх Іграх-2026 в Турині Італія здобула 5 золотих нагород.

Наразі господарі змагань посідають другу сходинку в медальному заліку, поступаючись лише Норвегії.

Нагадаємо, 15 лютого біатлоністка Ліза Віттоцці здобула для Італії історичне перше олімпійське золото в біатлоні, вигравши персьют на Іграх-2026.

