Італія оновила національний рекорд за кількістю здобутих золотих медалей на Олімпійських іграх
Італія, яка є господаркою зимових Олімпійських ігор-2026 року, оновила національний рекорд за кількістю здобутих золотих медалей.
Станом на 15 лютого в активі італійських спортсменів вже 8 нагород вищого гатунку, попередній рекорд становив 7 золотих медалей, які команда здобула у 1994 році на Іграх в Ліллегаммері.
Зазначимо, що на домашніх Іграх-2026 в Турині Італія здобула 5 золотих нагород.
Наразі господарі змагань посідають другу сходинку в медальному заліку, поступаючись лише Норвегії.
Нагадаємо, 15 лютого біатлоністка Ліза Віттоцці здобула для Італії історичне перше олімпійське золото в біатлоні, вигравши персьют на Іграх-2026.
Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.