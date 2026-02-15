Українська правда
Клебо став найтитулованішим спортсменом у історії зимових Олімпійських ігор

Олег Дідух — 15 лютого 2026, 14:06
Йоханнес Клебо
Getty Images

Норвезький лижних Йоханнес Клебо став найтитулованішим спортсменом у історії зимових Олімпійських ігор. Сьогодні він виграв чоловічу естафету 4х7,5 км у складі збірної Норвегії, де також виступали Еміль Іверсен, Мартін Льовстрьом Ньєнгет і Айнар Хедегарт.

Для Клебо це четверте золото на нинішній Олімпіаді та сумарно дев'яте у кар'єрі. За цим показником він став одноосібним рекордсменом, обійшовши співвітчизників Бьорна Делі, Маріт Бьорген і Оле Ейнара Бьорндалена.

Срібло завоювала збірна Франції: Тео Шелі, Уго Лапалю, Матес Делож і Віктор Ловера. Для Деложа це вже третє срібло на нинішній Олімпіаді. Бронзовими призерами стали господарі, збірна Італії (Давіде Грац, Елія Барп, Мартіно Каролло, Федеріко Пеллегріно).

Збірна України у цьому виді програми не була представлена.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночу естафету також виграла збірна Норвегії.

