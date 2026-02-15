Мілан-Кортіна. День 9. Шиффрін, Превц та персьюти в біатлоні

У неділю, 15 лютого, на нас очікують старти на Олімпійських іграх 2026 в межах дев'ятого змагального дня. Сьогодні будуть розіграні дев'ять комплектів нагород, мінімум у двох видах змагань будуть представлені українці.

"Чемпіон" анонсує черговий день Олімпіади в Мілані-Кортіні.

Виступи українців 15 лютого

Розпочнеться змагальний день для нашої олімпійської команди виступом Анастасії Шепіленко в гігантському слаломі. Для українки це вже третій старт на цих Олімпійських Іграх. У супергіганті Анастасія не фінішувала, а у швидкісному спуску посіла 32-гу позицію, ставши останньою серед тих, хто дістався фінішу.

Шепіленко отримала 46-й стартовий номер серед 76 учасниць. Призери змагань визначаються за сумою двох заїздів.

За підсумками спринту до гонки переслідування відібрались лише двоє українців з чотирьох можливих. Віталій Мандзин стартуватиме 24-м з відставанням від лідера в 1:47, а Дмитро Підручний вийде на дистанцію 27-м через 1:55 після Кантена Фійона Має, який стартуватиме першим.

Кантен Фійон Має Getty Images

Французький біатлоніст стартуватиме з перевагою над найближчими переслідувачами з Норвегії Крістіансеном та Легрейдом всього у 14 та 16 секунд відповідно. Емільєн Жаклен, який отримав "дерев'яну" медаль у спринті, програвши декілька сотих секунди Легрейду, буде намагатись відігратись, тому на нас очікує запекла боротьба за медалі.

Жіноча команда виступила трохи гірше за позиціями, ніж чоловіча, але зуміла вибороти одразу три місця в гонці переслідування. Кращою у спринті серед українок стала Юлія Джима, яка стартуватиме в гонці 24-ю, з відставанням від лідерки Марен Кіркейде в одну хвилину та 35 секунд. 42-ю вийде на дистанцію Олександра Меркушина з відставанням 2:11, а Христина Дмитренко стартує 54-ю, її відставання 2:24.

Першою на дистанцію вийде Кіркейде, за нею через чотири секунди вирушить француженка Осеан Мішлон, а третьою через 24 секунди гонку розпочне лідерка Кубку світу Лу Жанмонно.

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки

12:45.🥉Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал

12:47. 🥇Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Великий фінал

13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, чоловіки (4х7,5 км)

14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)

Одна з головних інтриг дня – чи зможе реабілітуватися Мікаела Шиффрін за провальний виступ у командній комбінації. Дворазова чемпіонка ОІ та п'ятиразова володарка Великого кришталевого глобусу стартуватиме у своїй коронній дистанції, в якій перемогла на Олімпіаді в Пхьончані-2018. Але на майбутньому старті букмекери відводять американці лише п'яте місце, називаючи фаворитом австрійку Юлію Шейб.

15:40. 🥇Сноуборд. Крос, змішані команди. Фінал

15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки

18:03. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

19:00. 🥇Скелетон. Змішані командні змагання

21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал

Молодша сестра новоспеченого чемпіона ОІ-2026 Домініка Превца Ніка є головною фавориткою у фіналі жіночих змагань у стрибках з трампліна. Словенка вже має срібло на цій Олімпіаді у стрибках з нормального трампліна.

