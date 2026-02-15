Мілан-Кортіна. День 9. Шиффрін, Превц та персьюти в біатлоні
У неділю, 15 лютого, на нас очікують старти на Олімпійських іграх 2026 в межах дев'ятого змагального дня. Сьогодні будуть розіграні дев'ять комплектів нагород, мінімум у двох видах змагань будуть представлені українці.
"Чемпіон" анонсує черговий день Олімпіади в Мілані-Кортіні.
Виступи українців 15 лютого
- 11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 1)
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)
Розпочнеться змагальний день для нашої олімпійської команди виступом Анастасії Шепіленко в гігантському слаломі. Для українки це вже третій старт на цих Олімпійських Іграх. У супергіганті Анастасія не фінішувала, а у швидкісному спуску посіла 32-гу позицію, ставши останньою серед тих, хто дістався фінішу.
Шепіленко отримала 46-й стартовий номер серед 76 учасниць. Призери змагань визначаються за сумою двох заїздів.
- 12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки
За підсумками спринту до гонки переслідування відібрались лише двоє українців з чотирьох можливих. Віталій Мандзин стартуватиме 24-м з відставанням від лідера в 1:47, а Дмитро Підручний вийде на дистанцію 27-м через 1:55 після Кантена Фійона Має, який стартуватиме першим.
Французький біатлоніст стартуватиме з перевагою над найближчими переслідувачами з Норвегії Крістіансеном та Легрейдом всього у 14 та 16 секунд відповідно. Емільєн Жаклен, який отримав "дерев'яну" медаль у спринті, програвши декілька сотих секунди Легрейду, буде намагатись відігратись, тому на нас очікує запекла боротьба за медалі.
- 15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки
Жіноча команда виступила трохи гірше за позиціями, ніж чоловіча, але зуміла вибороти одразу три місця в гонці переслідування. Кращою у спринті серед українок стала Юлія Джима, яка стартуватиме в гонці 24-ю, з відставанням від лідерки Марен Кіркейде в одну хвилину та 35 секунд. 42-ю вийде на дистанцію Олександра Меркушина з відставанням 2:11, а Христина Дмитренко стартує 54-ю, її відставання 2:24.
Першою на дистанцію вийде Кіркейде, за нею через чотири секунди вирушить француженка Осеан Мішлон, а третьою через 24 секунди гонку розпочне лідерка Кубку світу Лу Жанмонно.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки
- 12:45.🥉Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал
- 12:47. 🥇Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Великий фінал
- 13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, чоловіки (4х7,5 км)
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)
Одна з головних інтриг дня – чи зможе реабілітуватися Мікаела Шиффрін за провальний виступ у командній комбінації. Дворазова чемпіонка ОІ та п'ятиразова володарка Великого кришталевого глобусу стартуватиме у своїй коронній дистанції, в якій перемогла на Олімпіаді в Пхьончані-2018. Але на майбутньому старті букмекери відводять американці лише п'яте місце, називаючи фаворитом австрійку Юлію Шейб.
- 15:40. 🥇Сноуборд. Крос, змішані команди. Фінал
- 15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки
- 18:03. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
- 19:00. 🥇Скелетон. Змішані командні змагання
- 21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал
Молодша сестра новоспеченого чемпіона ОІ-2026 Домініка Превца Ніка є головною фавориткою у фіналі жіночих змагань у стрибках з трампліна. Словенка вже має срібло на цій Олімпіаді у стрибках з нормального трампліна.
Повний розклад дня 15 лютого
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. США – Швеція. Груповий етап (сесія 6)
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Велика Британія. Груповий етап (сесія 6)
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Італія. Груповий етап (сесія 6)
- 11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 1)
- 11:00. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 1)
- 11:30. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. 1/16 фіналу
- 12:00. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. 1/8 фіналу
- 12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки
- 12:20. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Чвертьфінали
- 12:35. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Півфінали
- 12:45.🥉Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал
- 12:47. 🥇Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Великий фінал
- 12:47. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 2)
- 13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, чоловіки (4х7,5 км)
- 13:10. Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Чехія, груповий етап (C)
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)
- 14:45. Сноуборд. Кросс, змішані команди. Чвертьфінали
- 15:05. Керлінг. Жінки. Японія – Корея. Груповий етап (сесія 6)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Данія – Італія. Груповий етап (сесія 6)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 6)
- 15:05. Керлінг. Жінки. США – Китай. Груповий етап (сесія 6)
- 15:15. Сноуборд. Крос, змішані команди. Півфінали
- 15:35. Сноуборд. Крос, змішані команди. Малий фінал
- 15:40. 🥇Сноуборд. Крос, змішані команди. Фінал
- 15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки
- 17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка, чоловіки. Чвертьфінали
- 17:40. Хокей. Чоловіки. Канада – Франція, груповий етап (A)
- 18:03. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
- 19:00. 🥇Скелетон. Змішані командні змагання
- 19:45. Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін (раунд 1)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Китай – Канада. Груповий етап (сесія 7)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – США. Груповий етап (сесія 7)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Чехія. Груповий етап (сесія 7)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 7)
- 20:10. Хокей. Чоловіки. Данія – Латвія, груповий етап (B)
- 20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
- 20:45. Фігурне катання. Спортивні пари, коротка програма
- 21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал
- 21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
- 22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3)
- 22:10. Хокей. Чоловіки. США – Німеччина, груповий етап (B)