Мандзин та Підручний кваліфікувалися до масстарту на Олімпіаді-2026

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Віталій Мандзин кваліфікувалися до гонки з масовим стартом, яка завершить програму Олімпійських ігор 2026 в Італії.

Про це свідчить попередній стартовий протокол чоловічого масстарту на сайті IBU.

Мандзин та Підручний отримали право виступити в елітній дисципліні за третьою квотою – кращих біатлоністів на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входить до топ-15 загального заліку Кубку світу.

Зазначимо, що в усіх трьох особистих гонках Олімпіади-2026 Мандзин та Підручний потрапляли до топ-30. Віталій свій найкращий результат продемонстрував у персьюті, де фінішував 16-м, а Підручний посів 18 місце в індивідуальній гонці на 20 кілометрів.

Для 22-річного Мандзина це дебютні в кар'єрі Олімпійські ігри. Натомість 34-річний Підручний представляв Україну в Пхьончангу-2018 та Пекіні-2022.

На попередніх Іграх у Китаї Підручний посів у масстарті 24 місце. Також у тій гонці Україну представляв Артем Прима, який фінішував 28-м.

Чоловічий масстарт в Антгольц-Антерсельві відбудеться 20 лютого. Початок гонки запланований на 15:15 за київським часом.