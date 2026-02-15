Фемке Кок з олімпійським рекордом виграла "золото" Олімпіади-2026

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли медалі у жіночому ковзанярському спорті на дистанції 500 метрів.

Олімпійською чемпіонкою стала представниця Нідерландів Фемке Кок. Вона подолала спринтерську дистанцію з найкращим часом – 36.49 секунди.

Срібну нагороду виборола ще одна ковзанярка з Нідерландів Ютта Леердам, яка показала результат 37.15 секунди. Бронзова медаль дісталася представниці Японії Міхо Такагі з часом 37.27 секунди.

Україна в цій олімпійській дисципліні представлена не була.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Новина доповнюється...