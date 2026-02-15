Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Дмитренко може пропустити естафету на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 18:52
Дмитренко може пропустити естафету на Олімпіаді-2026
Христина Дмитренко
НОК України

Українська біатлоністка Христина Дмитренко може пропустити класичну жіночу естафету.

Про це 26-річна біатлоністка розповіла в інтерв'ю Суспільне Спорт.

У день гонки переслідування Христина відчула біль у горлі. Цілком ймовірно, що вона не бігтиме естафету.

"Прокинулась і у мене знову почало горло боліти, знову лімфовузол виліз. Подумки я розуміла, що це може бути моя остання гонка на цій Олімпіаді, і тому на неї так налаштовувалася. А як буде далі – не знаю. На жаль, потрапила у той відсоток людей, які захворіли, яким не щастить", – сказала Дмитренко.

Нагадаємо, що українські біатлоністки невдало виступили у масстарті, опинившись поза топ-40. Юлія Дмима фінішувала 43-ю, Христина Дмитренко – 45-ю, а Олександра Меркушина – 48-ю. Вперше в історії українки не виступлять у масстарті Олімпіади.

Жіноча естафета на Олімпійських іграх 2026 відбудеться в середу, 18 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

