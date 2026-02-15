Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Дворазова олімпійська чемпіонка Ігор-2026 відмовилась від участі в персьюті: відома причина

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 18:13
Дворазова олімпійська чемпіонка Ігор-2026 відмовилась від участі в персьюті: відома причина
Жюлія Сімон
Nordic Focus

Французька біатлоністка Жюлья Сімон, яка на Олімпійських іграх 2026 виграла вже дві золоті медалі, пропустила гонку переслідування для того, щоб краще підготуватися до двох наступних дисциплін.

Про це повідомляє Nordic Magazine.

29-річна француженка хоче зберегти сили перед жіночою естафетою та масстартом, які відбудуться відповідно 18 та 21 лютого.

Напередодні Сімон із двома промахами в пасиві посіла 34 місце у спринті, програвши переможниці гонки Марен Кіркейде майже дві хвилини. Після цього шанси на медаль у персьюті в неї були примарними.

Зазначимо, що Жюлья Сімон стала єдиною біатлоністкою, яка відмовилась від участі в персьюті. Інші 59 кращих спортсменок за підсумками спринту вийшли на дистанцію.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2026 Сімон спершу стала олімпійською чемпіонкою у змішаній естафеті, а згодом виграла ще й особисту медаль вищої проби в індивідуальній гонці.

Читайте також :
Падіння французької зірки біатлону: як Жюлія Сімон опинилася в центрі кримінального скандалу
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Жулія Сімон

Олімпійські ігри 2026

Данія розгромила Італію, США вирвали перемогу в Китаю у шостій сесії жіночого турніру з керлінгу на ОІ-2026
Вперше в історії українські біатлоністки не виступлять у масстарті на Олімпіаді
Я облажалася: Меркушина – про провал у персьюті на Олімпіаді-2026
Десь перенервували: тренер збірної України – про виступ на великому трампліні на ОІ-2026
Віттоцці здобула для Італії історичне перше олімпійське золото в біатлоні, вигравши персьют на Іграх-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік