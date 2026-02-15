Дворазова олімпійська чемпіонка Ігор-2026 відмовилась від участі в персьюті: відома причина

Французька біатлоністка Жюлья Сімон, яка на Олімпійських іграх 2026 виграла вже дві золоті медалі, пропустила гонку переслідування для того, щоб краще підготуватися до двох наступних дисциплін.

Про це повідомляє Nordic Magazine.

29-річна француженка хоче зберегти сили перед жіночою естафетою та масстартом, які відбудуться відповідно 18 та 21 лютого.

Напередодні Сімон із двома промахами в пасиві посіла 34 місце у спринті, програвши переможниці гонки Марен Кіркейде майже дві хвилини. Після цього шанси на медаль у персьюті в неї були примарними.

Зазначимо, що Жюлья Сімон стала єдиною біатлоністкою, яка відмовилась від участі в персьюті. Інші 59 кращих спортсменок за підсумками спринту вийшли на дистанцію.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2026 Сімон спершу стала олімпійською чемпіонкою у змішаній естафеті, а згодом виграла ще й особисту медаль вищої проби в індивідуальній гонці.