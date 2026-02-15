Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Велика Британія виграла золоту медаль у командному міксті в скелетоні на Олімпійських іграх-2026

Олексій Мурзак — 15 лютого 2026, 20:43
Велика Британія виграла золоту медаль у командному міксті в скелетоні на Олімпійських іграх-2026

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект медалей у командному міксті зі скелетону.

Чемпіонами з рекордом траси (1:59.36) стала британська пара Табіта Стокер / Метт Вестон. Срібні медалі в активі німецького дуету в складі Сюзанни Крехер та Акселя Юнга, а "бронзу" вибороли їх земляки Жаклін Пфайфер та Крістофер Гротхер.

Україна на цих змагання представлена не була.

Олімпійські ігри-2026

Скелетон, командний мікст

  1. Велика Британія 1:59.36 (РТ)
  2. Німеччина +0.17
  3. Німеччина +0.18

Нагадаємо, для британця Вестона це вже друга золота медаль на Іграх-2026, раніше він став чемпіоном в одиночних змаганнях, де також мав виступати українець Владислав Гераскевич, який отримав дискваліфікацію через виступи у "шоломі пам'яті".

Напередодні представниця Австрії Жанін Флок стала олімпійською чемпіонкою в скелетоні серед жінок.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Скелетон Олімпійські ігри-2026

Скелетон

Показав, чому Україну неможливо перемогти: Каспаров – про зустріч з Гераскевичем
Олімпійський чемпіон з гідності: Кличко – про Гераскевича
Вважаю рішення CAS ганебним: Гераскевич – про суд проти МОК та історію створення шолому
Британець Вестон з рекордом траси став олімпійським чемпіоном у скелетоні, подвійний подіум німців
CAS відхилив позов Гераскевича проти МОК

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік