Велика Британія виграла золоту медаль у командному міксті в скелетоні на Олімпійських іграх-2026
У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект медалей у командному міксті зі скелетону.
Чемпіонами з рекордом траси (1:59.36) стала британська пара Табіта Стокер / Метт Вестон. Срібні медалі в активі німецького дуету в складі Сюзанни Крехер та Акселя Юнга, а "бронзу" вибороли їх земляки Жаклін Пфайфер та Крістофер Гротхер.
Україна на цих змагання представлена не була.
Олімпійські ігри-2026
Скелетон, командний мікст
- Велика Британія 1:59.36 (РТ)
- Німеччина +0.17
- Німеччина +0.18
Нагадаємо, для британця Вестона це вже друга золота медаль на Іграх-2026, раніше він став чемпіоном в одиночних змаганнях, де також мав виступати українець Владислав Гераскевич, який отримав дискваліфікацію через виступи у "шоломі пам'яті".
Напередодні представниця Австрії Жанін Флок стала олімпійською чемпіонкою в скелетоні серед жінок.
Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.