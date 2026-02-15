Велика Британія виграла золоту медаль у командному міксті в скелетоні на Олімпійських іграх-2026

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект медалей у командному міксті зі скелетону.

Чемпіонами з рекордом траси (1:59.36) стала британська пара Табіта Стокер / Метт Вестон. Срібні медалі в активі німецького дуету в складі Сюзанни Крехер та Акселя Юнга, а "бронзу" вибороли їх земляки Жаклін Пфайфер та Крістофер Гротхер.

Україна на цих змагання представлена не була.

Олімпійські ігри-2026

Скелетон, командний мікст

Велика Британія 1:59.36 (РТ) Німеччина +0.17 Німеччина +0.18

Нагадаємо, для британця Вестона це вже друга золота медаль на Іграх-2026, раніше він став чемпіоном в одиночних змаганнях, де також мав виступати українець Владислав Гераскевич, який отримав дискваліфікацію через виступи у "шоломі пам'яті".

Напередодні представниця Австрії Жанін Флок стала олімпійською чемпіонкою в скелетоні серед жінок.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.