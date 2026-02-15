Українська правда
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Швейцарія в овертаймі дотиснула Чехію на Олімпійських іграх-2026

Олександр Булава — 15 лютого 2026, 15:48
Швейцарія в овертаймі дотиснула Чехію на Олімпійських іграх-2026

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулися матчі 3-го туру в групах А та С чоловічого хокейного турніру.

Відкрив ігровий день зустріч у групі А, в якій Швейцарія обіграла Чехію. Перший період залишився за чехами, які відкрили рахунок завдяки шайбі нападника Спарти Філіпа Хлапіка. У другій 20-хвилинці швейцарці завдяки влучному кидку захисника Нешвілла Романа Йосі відновили паритет, а згодом використали більшість – гол в активі форварда Нью-Джерсі Тімо Маєра.

У третьому періоді Чехія змогла зрівняти рахунок за дві хвилини до завершення основного часу та перевели гру в овертайм. В екстратаймі перемогу Швейцарії та друге місце у групі А приніс захисник Цюріха Дін Кукан. 

Згідно з форматом групового етапу переможець групи та найкраще друге місце вийде напряму до 1/4 фіналу, а інші команди пройдуть додатковий кваліфікаційний раунд.

Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, чоловіки, 15 лютого
Група А

Швейцарія – Чехія 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, ОТ – 1:0)

17:40 Канада – Франція

Група С

20:10 Данія – Латвія

22:10 США – Німеччина

Напередодні Фінляндія закинула 11 "сухих" шайб у ворота Італії, а Швеція зупинила Словаччину.

