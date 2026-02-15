Стрибки з трампліна. Стрьом оформила переможний дубль на Олімпіаді-2026

Жіноча частина програми зимових Олімпійських ігор 2026 року в стрибках на лижах з трампліна завершувалася першим в історії особистим турніром на великому трампліні (HS 141). Перемогу здобула норвежка Анна Одін Стрьом. Таким чином, вона оформила золотий дубль на цій Олімпіаді – особистий турнір на нормальному трампліні також виграла вона.

Срібло завоювала ще одна представниця Норвегії, Айрін Марія Квандал. Бронза – у словенки Ніки Превц, яка на нормальному трампліні була другою.

Збірна України в цьому виді програми представлена не була.

Підсумкові результати:

У понеділок, 16 лютого, стрибкова програма Олімпіади-2026 завершиться першим в історії чоловічим парним командним турніром (SuperTeam). Початок першої спроби – о 20:00 за київським часом.