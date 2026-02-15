Вперше в історії українські біатлоністки не виступлять у масстарті на Олімпіаді

Жіноча збірна України з біатлону вперше в історії виступів на Олімпійських іграх не матиме представництво в гонці з масовим стартом.

Українські біатлоністки не змогли кваліфікуватися до елітної дисципліни, оскільки не потрапили до числа кращих біатлоністів на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входять до топ-15 загального заліку Кубку світу.

Нагадаємо, що у жіночому персьюті усі українки опинилися поза топ-40: Юлія Джима фінішувала 43-ю, Христина Дмитренко завершила гонку 45-ю, а Олександра Меркушина – 48-ю.

Зазначимо, що на зимових Олімпійських іграх масстарти вперше були проведені 2006 року, і з того часу Україна до цього моменту завжди мала представництво у жіночих гонках. Зокрема на попередній Олімпіаді-2022, що проходила в китайському Пекіні, Юлія Джима фінішувала 7-ю.

Серед чоловіків до масстарту на Олімпійських іграх 2026 відібралися два українці – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Чоловічий масстарт в Антгольц-Антерсельві відбудеться 20 лютого, а жіночий – 21 лютого.

