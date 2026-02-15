Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Вперше в історії українські біатлоністки не виступлять у масстарті на Олімпіаді

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 17:20
Вперше в історії українські біатлоністки не виступлять у масстарті на Олімпіаді
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Жіноча збірна України з біатлону вперше в історії виступів на Олімпійських іграх не матиме представництво в гонці з масовим стартом.

Українські біатлоністки не змогли кваліфікуватися до елітної дисципліни, оскільки не потрапили до числа кращих біатлоністів на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входять до топ-15 загального заліку Кубку світу.

Нагадаємо, що у жіночому персьюті усі українки опинилися поза топ-40: Юлія Джима фінішувала 43-ю, Христина Дмитренко завершила гонку 45-ю, а Олександра Меркушина – 48-ю.

Зазначимо, що на зимових Олімпійських іграх масстарти вперше були проведені 2006 року, і з того часу Україна до цього моменту завжди мала представництво у жіночих гонках. Зокрема на попередній Олімпіаді-2022, що проходила в китайському Пекіні, Юлія Джима фінішувала 7-ю.

Серед чоловіків до масстарту на Олімпійських іграх 2026 відібралися два українці – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Чоловічий масстарт в Антгольц-Антерсельві відбудеться 20 лютого, а жіночий – 21 лютого.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Юлія Джима Олімпійські ігри 2026 Христина Дмитренко Олександра Меркушина

Юлія Джима

Віттоцці здобула для Італії історичне перше олімпійське золото в біатлоні, вигравши персьют на Іграх-2026
Олімпійські ігри – особливий старт: Джима – про виступ у спринтерській гонці
У гонках переслідування на Олімпіаді-2026 Україну представлять 5 біатлоністів
Збірна України назвала склад на жіночий спринт Олімпіади-2026
Сімон виграла золото Олімпіади-2026 в індивідуальній гонці, дві українки у чільній двадцятці

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік