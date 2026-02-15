Данія розгромила Італію, США вирвали перемогу в Китаю у шостій сесії жіночого турніру з керлінгу на ОІ-2026

У неділю, 15 лютого, відбулись чотири матчі 6-ї сесії групового етапу в межах жіночого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Чинні олімпійські чемпіонки збірна Великої Британії поступилася Швеції. Данія розгромила аутсайдера турніру Італію з рахунком 7:2.

Збірна США врятувалася від поразки в матчі з Китаєм. Американки програвали китаянкам після 7-го енду з рахунком 3:5, але зуміли переломити хід зустрічі та вирвати перемогу.

Срібні призери ОІ-2022 команда Японії програла Південній Кореї з рахунком 5:7.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Жінки. Груповий раунд, сесія 6

15 лютого

Японія – Південна Корея 5:7

Данія – Італія 7:2

Велика Британія – Швеція 7:10

США – Китай 6:5

До півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні за підсумком відбіркового раунду.

Турнірне становище

Швеція – 5 перемог США – 4 перемоги, 1 поразка Швейцарія – 3 перемоги, 1 поразка Данія – 3 перемоги, 2 поразки Південна Корея – 3 перемоги, 2 поразки Китай – 2 перемоги, 2 поразки Канада – 1 перемога, 3 поразки Велика Британія – 1 перемога, 3 поразки Японія – 1 перемога, 4 поразки Італія – 5 поразок

Також 15 лютого відбулися матчі 6-ї сесії чоловічого турніру з керлінгу.

Раніше на Олімпіаді-2026 визначився володар "золота" у змішаних парах. Чемпіоном Ігор стала Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія перемогла Велику Британію в боротьбі за "бронзу".