Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Данія розгромила Італію, США вирвали перемогу в Китаю у шостій сесії жіночого турніру з керлінгу на ОІ-2026

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 17:57
olympics.com

У неділю, 15 лютого, відбулись чотири матчі 6-ї сесії групового етапу в межах жіночого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Чинні олімпійські чемпіонки збірна Великої Британії поступилася Швеції. Данія розгромила аутсайдера турніру Італію з рахунком 7:2.

Збірна США врятувалася від поразки в матчі з Китаєм. Американки програвали китаянкам після 7-го енду з рахунком 3:5, але зуміли переломити хід зустрічі та вирвати перемогу.

Срібні призери ОІ-2022 команда Японії програла Південній Кореї з рахунком 5:7.

Читайте також :
Відео Фото Керлінг – "шахи на льоду": придумали шотландці у Середньовіччі, а дебютував на Олімпійських іграх у 1998-му

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки. Груповий раунд, сесія 6
15 лютого

Японія – Південна Корея 5:7

Данія – Італія 7:2

Велика Британія – Швеція 7:10

США – Китай 6:5

До півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні за підсумком відбіркового раунду.

Турнірне становище

  1. Швеція – 5 перемог
  2. США – 4 перемоги, 1 поразка
  3. Швейцарія – 3 перемоги, 1 поразка
  4. Данія – 3 перемоги, 2 поразки
  5. Південна Корея – 3 перемоги, 2 поразки
  6. Китай – 2 перемоги, 2 поразки
  7. Канада – 1 перемога, 3 поразки
  8. Велика Британія – 1 перемога, 3 поразки
  9. Японія – 1 перемога, 4 поразки
  10. Італія – 5 поразок

Також 15 лютого відбулися матчі 6-ї сесії чоловічого турніру з керлінгу.

Раніше на Олімпіаді-2026 визначився володар "золота" у змішаних парах. Чемпіоном Ігор стала Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія перемогла Велику Британію в боротьбі за "бронзу".

