Данія розгромила Італію, США вирвали перемогу в Китаю у шостій сесії жіночого турніру з керлінгу на ОІ-2026
У неділю, 15 лютого, відбулись чотири матчі 6-ї сесії групового етапу в межах жіночого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.
Чинні олімпійські чемпіонки збірна Великої Британії поступилася Швеції. Данія розгромила аутсайдера турніру Італію з рахунком 7:2.
Збірна США врятувалася від поразки в матчі з Китаєм. Американки програвали китаянкам після 7-го енду з рахунком 3:5, але зуміли переломити хід зустрічі та вирвати перемогу.
Срібні призери ОІ-2022 команда Японії програла Південній Кореї з рахунком 5:7.
Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки. Груповий раунд, сесія 6
15 лютого
Японія – Південна Корея 5:7
Данія – Італія 7:2
Велика Британія – Швеція 7:10
США – Китай 6:5
До півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні за підсумком відбіркового раунду.
Турнірне становище
- Швеція – 5 перемог
- США – 4 перемоги, 1 поразка
- Швейцарія – 3 перемоги, 1 поразка
- Данія – 3 перемоги, 2 поразки
- Південна Корея – 3 перемоги, 2 поразки
- Китай – 2 перемоги, 2 поразки
- Канада – 1 перемога, 3 поразки
- Велика Британія – 1 перемога, 3 поразки
- Японія – 1 перемога, 4 поразки
- Італія – 5 поразок
Також 15 лютого відбулися матчі 6-ї сесії чоловічого турніру з керлінгу.
Раніше на Олімпіаді-2026 визначився володар "золота" у змішаних парах. Чемпіоном Ігор стала Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія перемогла Велику Британію в боротьбі за "бронзу".