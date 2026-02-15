"Вони хотіли знецінити їх пожертву": Гераскевич оголосив про створення фонду та продовження боротьби після рішення CAS

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив із заявою після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який підтримав його дискваліфікацію з Олімпійських ігор-2026 через "шолом пам'яті".

Про це він розповів у Instagram.

Спортсмен наголосив, що вважає дії МОК знеціненням олімпійських цінностей, та оголосив про продовження боротьби за свої права у юридичній площині.

"Вони хотіли знецінити їх пожертву, а знецінили себе. Незважаючи на рішення CAS, я досі щиро вірю, що я не здійснював ніяких порушень, які мені інкримінує МОК. Я продовжу боротися за свої права разом зі своєю командою юристів, і дуже вірю, що ми доведемо цю справу до справедливості".

Владислав також заявив, що потрібно продовжувати справу захисту міжнародного спорту від російського впливу, особливо напередодні Паралімпійських ігор. Він закликав не допустити участі колишніх військових РФ під національною символікою, оскільки "поширення пропаганди має чітку ціну – життя людей".

"У міжнародному спорті склалася досить складна ситуація. Зараз я хочу поговорити про Паралімпійські ігри, які почнуться відразу після закінчення Олімпійських ігор. На жаль, на Паралімпійських іграх Росія була допущена під національними прапорами та з національною символікою. У команді олімпійської збірної Росії присутні колишні військові. Тобто вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра вони будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні. Ми маємо не допустити цього".

Український атлет оголосив про створення благодійного фонду для підтримки родин загиблих атлетів.

"Весь світ зараз говорить про Україну не тому, що я. І не тому, що мій вчинок. А тому, що ті спортсмени, які зображені на моєму шоломі. Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити. Саме тому я переконаний, що ми маємо підтримати родини цих спортсменів не тільки словом, а ділом. Саме тому ми почали роботу над організацією фандрейзингу для родин цих загиблих спортсменів. Метою буде стабілізація і організація стабільного фонду, який буде допомагати родинам усіх загиблих спортсменів".

Нагадаємо, 9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.