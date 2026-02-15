Організатори Олімпіади-2026 відсторонили працівника через гасла про Палестину

Організатори Олімпіади-2026 відсторонили від роботи співробітника магазину в Кортіні, який вигукував політичні гасла про Палестину на адресу ізраїльських уболівальників, наголосивши на те, що персоналу не личить висловлювати особисті погляди під час виконання обов'язків.

Про це повідомляє Reuters.

Суперечка сталася в магазині біля санного центру в Кортіні. Працівник почав неодноразово вигукувати гасло "Free Palestine" ("Вільна Палестина"), коли до приміщення зайшла група ізраїльських фанів.

На кадрах камери було зафіксовано, як один із відвідувачів з ізраїльським прапором на сумці виходить із крамниці, тоді як інший вступає в дискусію з працівником, закликаючи його повторити гасло, що той і зробив.

У відповідь на вигуки представник ізраїльської групи наголосив на аполітичності спортивного заходу:

"Це Олімпіада. Ізраїлю дозволено змагатися, як і будь-якій іншій країні, це не є чимось суперечливим. Добре, молодець, ти це зробив, ти "визволив" Палестину, гарна робота".

Наразі відомо, що учасників інциденту заспокоїли, а працівника, який вигукував гасла, було відсторонено. Проте організатори не уточнили, чи чекають на нього подальші дисциплінарні наслідки або остаточне звільнення.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний Олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку.

Пізніше МОК також заборонив виступати у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians" (Будьте хоробрими, як українці) Катерині Коцар, яка представляє Україну у фрістайлі.