Бріньоне завоювала друге золото на Олімпіаді-2026

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне стала олімпійською чемпіонкою домашніх Ігор 2026 року в гігантському слаломі. Для неї це друге золото на нинішній Олімпіаді, раніше вона виграла супергігант.

Бріньоне на 0,62 секунди випередила шведку Сару Хектор і норвежку Теа Луїзу Стьєрнесунд, які розділили друге місце. Для обох це другі олімпійські медалі в кар’єрі. Стьєрнесунд чотири роки тому в Пекіні завоювала бронзу в командному турнірі, Хектор – золото в цьому ж виді програми, гіганті.

Бріньоне стала першою жінкою, яка в рамках однієї Олімпіади виграла супергігант і гігант. У чоловіків таке досягнення підкорялося німцеві Маркусу Вассмаєру в 1994 році та австрійцеві Херманну Маєру в 1998.

Україну в гіганті представляла одна спортсменка, Анастасія Шепіленко. Вона посіла 39 місце.

Підсумкові результати:

У понеділок, 16 лютого, в гірських лижах на Олімпіаді-2026 буде розіграно ще один, передостанній комплект нагород – у чоловічому слаломі. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.