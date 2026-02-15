Українська правда
Десь перенервували: тренер збірної України – про виступ на великому трампліні на ОІ-2026

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 16:44
Десь перенервували: тренер збірної України – про виступ на великому трампліні на ОІ-2026
Віталій Калініченко та Євген Марусяк
Skijumping.pl

Тренер збірної України зі стрибків з трампліна Володимир Бощук проаналізував виступ Віталія Калініченка та Євгена Марусяка.

Слова фахівця наводить Суспільне Спорт.

Бощук пояснив, чому українські атлети не потрапили до топ-30 у змаганнях зі стрибків з великого трампліна.

"Швидше за все, десь перенервували. Звичайно, я вірю в те, що хотіли виступити якомога краще, але виступили так. Ті стрибки, на які ми планували, – не зробили те, що хотілося, ті результати. Найбільші помилки були на столі відриву, а також під'їзд до столу відриву і посадці. Дальність стрибка залежить від того, як ти під'їдеш до столу", – сказав Бощук.

Крім того, тренер назвав головну проблему Марусяка, яка вплинула на підсумковий результат.

"Євген швидкості багато губив – вчора та позавчора непогану швидкість показував на розгоні, сьогодні дуже погано проїхав, тому швидкість була погана на розгоні, а це впливає на довжину стрибка. Якби швидкість була на 0,5 км/год більше – інший був би результат", – зауважив тренер збірної України.

Нагадаємо, що в основному раунді змагань Марусяк виконав стрибок на 124,5 метри та посів 41-ше місце. Калініченко у своїй спробі подолав 120,5 метри та зайняв 44-те місце. За результатими першого раунду обом українцям не вдалося вийти до фіналу.

Олімпійським чемпіоном на великому трампліні став словенський стрибун Домен Превц, який здобув друге "золото" на Іграх-2026.

