Канадець Кінгсбері здобув перемогу у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул
У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх розіграли комплект нагород у лижному фрістайлі у дисципліні парний могул серед чоловіків.
Золоту нагороду виборов олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018, канадець Мікаель Кінгсбері випередив представника Японії Ікуму Хорісіму, який оминув останній трамплін (31:4).
У бронзовому фіналі австралієць Метт Грехем переміг японця Такуя Сімакаву (20:15) та здобув свою другу олімпійськуі медаль після бронзи у 2018 році в могулі.
Олімпійські ігри-2026
Лижний фрістайл (парний могул), чоловіки
- 🥇 Мікаель Кінгсбері (Канада)
- 🥈 Ікума Хорісіма (Японія)
- 🥉 Метт Грехем (Австралія)
Парний могул – це олімпійська дисципліна фрістайлу, де двоє спортсменів одночасно спускаються по паралельних трасах, вкритих горбами (могулами), виконуючи акробатичні стрибки на трамплінах. На відміну від одиночного могулу, тут головним є швидкість та випередження суперника, хоча судді оцінюють і техніку.
Нагадаємо, напередодні переможницею парного могулу в жінок стала австралійка Ентоні Джакара, яка випередила амриканку Джелін Кауф.
