Канадець Кінгсбері здобув перемогу у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх розіграли комплект нагород у лижному фрістайлі у дисципліні парний могул серед чоловіків.

Золоту нагороду виборов олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018, канадець Мікаель Кінгсбері випередив представника Японії Ікуму Хорісіму, який оминув останній трамплін (31:4).

У бронзовому фіналі австралієць Метт Грехем переміг японця Такуя Сімакаву (20:15) та здобув свою другу олімпійськуі медаль після бронзи у 2018 році в могулі.

Олімпійські ігри-2026

Лижний фрістайл (парний могул), чоловіки

🥇 Мікаель Кінгсбері (Канада) 🥈 Ікума Хорісіма (Японія) 🥉 Метт Грехем (Австралія)

Парний могул – це олімпійська дисципліна фрістайлу, де двоє спортсменів одночасно спускаються по паралельних трасах, вкритих горбами (могулами), виконуючи акробатичні стрибки на трамплінах. На відміну від одиночного могулу, тут головним є швидкість та випередження суперника, хоча судді оцінюють і техніку.

Нагадаємо, напередодні переможницею парного могулу в жінок стала австралійка Ентоні Джакара, яка випередила амриканку Джелін Кауф.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Із повним розкладом Олімпіади у Мілані та Кортіні можна ознайомитись – ТУТ.