Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Канадець Кінгсбері здобув перемогу у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул

Олександр Булава — 15 лютого 2026, 13:05
Канадець Кінгсбері здобув перемогу у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул
Getty Images

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх розіграли комплект нагород у лижному фрістайлі у дисципліні парний могул серед чоловіків.

Золоту нагороду виборов олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018, канадець Мікаель Кінгсбері випередив представника Японії Ікуму Хорісіму, який оминув останній трамплін (31:4).

Читайте також :
Відео Фото Мікаель КІНГсбері – виконав дитячу обіцянку, тріумфально повернувся після перелому хребта і став королем могулу

У бронзовому фіналі австралієць Метт Грехем переміг японця Такуя Сімакаву (20:15) та здобув свою другу олімпійськуі медаль після бронзи у 2018 році в могулі.

Олімпійські ігри-2026
 Лижний фрістайл (парний могул), чоловіки

  1. 🥇 Мікаель Кінгсбері (Канада)
  2. 🥈 Ікума Хорісіма (Японія)
  3. 🥉 Метт Грехем (Австралія)

Парний могул – це олімпійська дисципліна фрістайлу, де двоє спортсменів одночасно спускаються по паралельних трасах, вкритих горбами (могулами), виконуючи акробатичні стрибки на трамплінах. На відміну від одиночного могулу, тут головним є швидкість та випередження суперника, хоча судді оцінюють і техніку.

Нагадаємо, напередодні переможницею парного могулу в жінок стала австралійка Ентоні Джакара, яка випередила амриканку Джелін Кауф.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Із повним розкладом Олімпіади у Мілані та Кортіні можна ознайомитись – ТУТ.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Фрістайл

Фрістайл

Коцар – про історичний вихід у фінал Олімпіади-2026 та освідчення: Просто неймовірно прекрасна ніч
Катерина Коцар: від Протасового Яру до Олімпіади через "прокляття дев’ятих місць"
Австралієць Вудс став олімпійським чемпіоном у лижному фристайлі в дисципліні могул
Мікаель КІНГсбері – виконав дитячу обіцянку, тріумфально повернувся після перелому хребта і став королем могулу
Американка Лемлі стала олімпійською чемпіонкою у лижному фрістайлі в дисципліні могул

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік