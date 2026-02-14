Українські стрибуни не пробилися в топ-30 на великому трампліні на Олімпіаді-2026

Українські стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко не зуміли потрапити до другої спроби особистого турніру зимових Олімпійських ігор 2026 року на великому трампліні (HS 141).

Марусяк стрибнув на 124,5 метри та посів 41 місце. У Калініченка – стрибок на 120,5 метра та 44 місце. У фінальний раунд відбираються 30 кращих із 50 учасників.

Виграв першу спробу японець Рен Нікайдо, який на 7 балів випереджає лідера Кубку світу, словенця Домена Превца. Топ-3 замикає норвежець Крістоффер Еріксен Сундал.

Чемпіон змагань на 90-метровому трампліні, німець Філіпп Раймунд, лише замикає топ-10. Дискваліфікацію отримав австрієць Даніель Чофеніг, який ішов восьмим.

Результати першої спроби:

Фінальний раунд розпочнеться о 20:57 за київським часом.