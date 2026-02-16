Українська правда
Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Визначилися перші чвертьфіналісти чоловічого турніру на Олімпійських іграх-2026 та всі пари 1/8

Олексій Мурзак — 16 лютого 2026, 00:44
Визначилися перші чвертьфіналісти чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх-2026.

Так, зайнявши перші місця у своїх групах, до 1/4 пройшли збірні Канади, США, Словаччини, а також Фінляндія, як найкраща серед команд, що посіли другі місця.

Ще чотири путівки через додатковий кваліфікаційний раунд (1/8 фіналу, на вибування) між собою розіграють команди Швейцарії, Німеччини, Данії, Швеції, Чехії, Італії, Латвії та Франції.

Олімпійські ігри-2026

1/8 фіналу

  • Німеччина – Франція
  • Чехія – Данія
  • Швейцарія – Італія
  • Швеція – Латвія

Матчі відбудуться 17 лютого.

1/4 фіналу

  • Чехія / Данія – Канада
  • Швеція / Латвія – США
  • Німеччина / Франція – Словаччина
  • Швейцарія / Італія – Фінляндія

Нагадаємо, 15 лютого, Канада розгромила Францію, Данія переграла Латвію, Швейцарія в овертаймі дотиснула Чехію, а США перемогли Німеччину.

Напередодні Фінляндія закинула 11 "сухих" шайб у ворота Італії, а Швеція зупинила Словаччину.

