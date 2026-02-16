Визначилися перші чвертьфіналісти чоловічого турніру на Олімпійських іграх-2026 та всі пари 1/8
Визначилися перші чвертьфіналісти чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх-2026.
Так, зайнявши перші місця у своїх групах, до 1/4 пройшли збірні Канади, США, Словаччини, а також Фінляндія, як найкраща серед команд, що посіли другі місця.
Ще чотири путівки через додатковий кваліфікаційний раунд (1/8 фіналу, на вибування) між собою розіграють команди Швейцарії, Німеччини, Данії, Швеції, Чехії, Італії, Латвії та Франції.
Олімпійські ігри-2026
1/8 фіналу
- Німеччина – Франція
- Чехія – Данія
- Швейцарія – Італія
- Швеція – Латвія
Матчі відбудуться 17 лютого.
1/4 фіналу
- Чехія / Данія – Канада
- Швеція / Латвія – США
- Німеччина / Франція – Словаччина
- Швейцарія / Італія – Фінляндія
Нагадаємо, 15 лютого, Канада розгромила Францію, Данія переграла Латвію, Швейцарія в овертаймі дотиснула Чехію, а США перемогли Німеччину.
Напередодні Фінляндія закинула 11 "сухих" шайб у ворота Італії, а Швеція зупинила Словаччину.