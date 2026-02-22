Головні герої Олімпійських ігор-2026: онука легендарної акторки, 41-річна мама глухих дітей і син мільйонера

В Антгольці відгриміли останні постріли біатлоністів, на льодових стадіонах Мілана затихли скрипи лез ковзанів, а в Лівіньйо, Тезеро та Борміо не чути хрумкіт снігу.

XXV зимові Олімпійські ігри стали історією. Історією яскравих перемог, спортивних драм і гірких розчарувань – усього того, за що ми власне й любимо спорт.

І хоч українські атлети очікувано не змогли поборотися за медалі, Мілан-Кортіна-2026 подарував уболівальникам купу незабутніх емоцій, драматичних фіналів і героїв.

Наш перший підсумковий матеріал – про головних героїв Олімпійських ігор-2026, про тих, завдяки кому й відбуваються головні спортивні змагання чотириріччя, про тих, хто протягом 16 днів дарував нам неймовірні емоції та надію...

Поїхали!

Головні герої зимових Олімпійських ігор-2026

Франьо Фон Алльмен

Франьо Фон Алльмен Getty Images

24-річний швейцарський гірськолижник їхав на Олімпійські ігри в статусі одного з фаворитів у швидкісних дисциплінах. Проте головною надією Швейцарії був беззаперечно Марко Одерматт, який так і не зміг здобути жодної нагороди найвищого ґатунку.

У 17 років Франьо ледь не завершив займатися лижами, через смерть батька в родини не було грошей. Однак мама хлопця знайшла вихід, і в Мілані-Кортіні він виграв три золоті медалі.

Франческа Лоллобріджида

Франческа Лоллобріджида Getty Images

35-річна родичка легендарної італійської акторки Джини Лоллобріджиди забрала 2 "золота" домашньої Олімпіади. До цього "Ческа" мала у своєму доробку "срібло" і "бронзу" Пекіна-2022.

Цього успіху могло й не статися, італійка тривалий час боролася з хворобою.

Увесь світ облетіли кадри, де новоспечена чемпіонка одразу після перемоги біжить на трибуни взяти свого сина Томмазо. Незабутні емоції.

Лукас Пінейро Бротен

Лукас Пінейро Бротен Getty Images

Завоював "золото" Олімпіади-2026 у слаломі-гіганті. У 23 роки норвезький бразилець міг завершити кар'єру, а за кілька років здобув історичну перемогу: Лукас приніс перше в історії золото зимових Олімпіад не лише Бразилії, яку представляє з 2024 року, а й усій Південній Америці.

Кількома днями пізніше у слаломі Бротен у складних погодних умовах зійшов у першій спробі. Хай там як, олімпійське "золото" – прекрасний доробок для Лукаса. Кращий, ніж у всієї збірної Норвегії, яка на цій Олімпіаді обмежилася лише бронзою Хенріка Крістофферсена в слаломі.

Аріанна Фонтана

Аріанна Фонтана Getty Images

Друга найтитулованіша спортсменка в історії Зимових Олімпіад, на домашній ковзанці здобула "золото" в естафеті та особистій гонці на 500 м.

Перша спортсменка, якій вдалося вигравати нагороди на 6 поспіль Олімпійських іграх.

Загалом у колекції 35-річної італійки 14 олімпійських медалей, першу з яких вона здобула у Турині-2006 (!).

Італійка мала шанс повторити "вічний" рекорд Маріт Бйорген, у скарбничці якої 15 олімпійських нагород, проте у фіналі на дистанції 1500 м фінішувала 5-ю.

Федеріка Бріньоне

Федеріка Бріньоне Getty Images

У жіночих гірських лижах головною героїнею Олімпіади стала господарка Ігор-2026, Федеріка Бріньоне. Легендарна італійка цілком могла взагалі не виступити у Кортіні через важкі травми, отримані у квітні минулого року – спершу лікарі навіть не були впевнені в тому, чи Бріньоне знову зможе ходити.

Проте Федеріка змогла. Не лише ходити, а й буквально літати схилами траси в Кортіна-д'Ампеццо. Бріньоне завоювала два "золота" – у супергіганті та гіганті.

У 35 років Федеріка нарешті стала олімпійською чемпіонкою, та ще й зробила це вдома. Ідеальний момент для тріумфального завершення кар'єри? Багато хто вважає, що так. Проте італійка поки що не поспішає вішати лижі на цвях.

Елана Маєрс Тейлор

Елана Маєрс Тейлор Getty Images

Славетна бобслеїстка врешті стала олімпійською чемпіонкою. Для 41-річної американської спортсменки Олімпійські ігри в Мілані-Кортіні стали 5-ми в кар'єрі. До цього найвища сходинка ("срібло" у Сочі, Пхенчхані та Пекіні, "бронза" у Ванкувері та Пекіні) п'єдесталу їй не підкорювалась.

Проте не здаватися, здається, головне життєве кредо спортсменки.

Через вагітність Елана двічі робила паузу в кар'єрі. На початку пандемії COVID-19 вона народила сина Ніко. Лікарі виявили у новонародженого синдром Дауна.

Її другий син, Ной, народився у 2022 році. Обидві дитини мають глухоту.

Маєрс Тейлор заявила, що після смерті пожертвує свій мозок на дослідження струсу мозку та різних травм, щоб допомогти розширити вивчення лікувань для майбутніх спортсменок.

Американку вважають найвидатнішою темношкірою атлеткою в історії зимових Олімпіад.

Жулія Сімон

Жулія Сімон Getty Images

Французької біатлоністки цілком могло й не бути на Олімпіаді. 29-річна уродженка Альбервіля вляпалася у неприємну, м'яко кажучи, історію – крала гроші у своїх подруг по команді. На початку сезону 2025/26 французька федерація відсторонила Жулію від збірної, однак в Антгольц таки включила до складу.

А далі було три золоті медалі: дві – в естафетах (змішана та класична), одна – в індивідуальній гонці на 15 км. І звісно ж, срібна медаль у завершальній гонці Олімпіади – масстарті на 12,5 км.

Йоганнес Клебо

Йоганнес Госфлот Клебо Getty Images

Він народився у родині мільйонера та міг займатися будь-чим, або взагалі нічим. Йоганнес обрав свій тернистий шлях, і став лижним королем. Уродженець Осло став першим представником лижного спорту, хто виграв у межах одних Олімпійських ігор усі старти – 6 із 6.

Також Йоганнес Госфлот випередив за кількістю здобутих золотих медалей на зимових Олімпіадах свого славетного земляка Бйорна Делі. На цю мить Клебо – 11-разовий олімпійський чемпіон.

Через 4 роки йому буде лише 33 і ми напевне побачимо його у Французьких Альпах у гонитві за новими рекордами!

Фріда Карлссон

Фріда Карлссон Getty Images

Шведська королева сучасних лиж здобула 2 золоті та 1 срібну медалі. Нагород найвищого ґатунку могло бути більше. Майже напевне шведки виграли б жіночу естафету, якби не прикрі падіння партнерки Фріди по естафеті Ебби Андерссон та хвороба напередодні 50-кілометрового марафону.

Та попри все у Фріди Карлссон була головна жіноча роль на лижній трасі Тезеро.

Мікаель Кінгсбері

Мікаель Кінгсбері Getty Images

Для легендарного канадського фрістайліста ці Олімпійські ігри майже напевно стали останніми в кар'єрі. "Золото" в паралельному могулі та "срібло" в могулі на важких пагорбах Лівіньйо – феноменальний доробок 33-річного уродженця містечка Де-Монтан, що у провінції Квебек.

Причому у своєму коронному могулі Мікаель набрав абсолютно однакові бали (83,71) з чемпіоном з Австралії Купером Вудсом. Усе вирішив вердикт суддів за додатковими показниками.

А все починалося з дитячої мрії 9-річного хлопчика з канадської глибинки...

Аліса Лю

Аліса Лю Getty Images

Напевне, найяскравіша "запальничка" Ігор могла б не опинитися на цих Олімпійських іграх – у 16-річному віці одна з найперспективніших фігуристок світу шокувала громадськість, оголосивши про завершення кар'єри.

Постійні тренування та змагання (Лю стала наймолодшою чемпіонкою США, тріумфувавши на національному рівні у віці 13 років) позбавили юну спортсменку не лише дитинства, а й усього життя загалом.

Проте за два роки після сходження на Еверест та розв'язання ментальних проблем Аліса Лю повернулась у спорт, увірвавшись із двох ніг на велику сцену.

За рік після камбеку американка стала чемпіонкою світу, а за два – дворазовою олімпійською чемпіонкою. І це все не через пересилення себе та важкі щоденні тренування, успіх Лю – виключно про щиру любов до спорту та себе.

Аліса – донька китайського емігранта, найстарша з його п'ятьох дітей. Усі вони народилися від сурогатних матерів з анонімних донорських яйцеклітин.

Коннор Галлібак

Коннор Галлібак Getty Images

Попри те, що золотий гол у фіналі хокейного чоловічого турніру забив Джек Г'юз, лише фантастична гра воротаря збірної США з хокею не дозволила канадцям упевнено перемогти в основний час фінального поєдинку.

41 сейв із 42 кидків по власних воротах, деякі з них – божественні!

CONNOR HELLEBUYCK 👀🔥



STANDS ON HIS HEAD and sends Team USA to OVERTIME in the GOLD MEDAL GAME vs Canada!



Brick wall. Let's go USA!!! 🦅🏒🇺🇸 pic.twitter.com/uN6yPFcUpc — Alec Lace (@AlecLace) February 22, 2026

***

Зимові Олімпійські ігри 2030 року прийматимуть Французькі Альпи. У них напевно будуть нові герої, нові рекорди та яскраві історії.

Щоправда, дехто з цього списку здатен вразити спортивний світ і через 4 роки...