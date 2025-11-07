Федерація лижного спорту Франції оголосила вирок у справі Сімон

Зірка біатлону Жулья Сімон була дискваліфікована на шість місяців дисциплінарним комітетом Французької федерації лижного спорту, але п'ять місяців – умовно.

Про це пише Ski-nordique.net.

Місячна дискваліфікація вступить у силу з 7 листопада. Вона пропустить лише перший етап Кубку світу, запланований в Естерсунді.

Список санкцій проти Сімон:

Тимчасова заборона на участь у змаганнях та тренуваннях, організованих або дозволених FFS та IBU, з яких п'ять місяців умовно.

Штраф у розмірі 30 000 євро, 15 000 євро з яких умовно. Цю суму необхідно сплатити FFS (Французька федерація лижного спорту) протягом шести місяців та спрямувати на підготовку молодих біатлоністів.

Федерація лижного спорту може подати апеляцію на рішення дисциплінарного комітету. Таке ж право має і Жулья Сімон.

Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

Сімон була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.