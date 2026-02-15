Син мільйонера, онук геніального тренера. Клебо – найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад

Осінь 2025 року. Йоханнес Клебо готується до олімпійського сезону-2025/26 у США, штат Юта. Дивний вибір, чому ж не в рідній Норвегії? Відповідь дуже проста – там він суперзірка, яку впізнає в обличчя вся країна. І хоч яким би приємним не був такий статус, деколи це втомлює, і хочеться пожити життям простої людини. Важко бути Богом.

Юта Йоханнесу потрібна саме для спокою. Для детоксикації від цієї надмірної уваги з боку всіх – ЗМІ, вболівальників, хейтерів.

"Що мені тут подобається – так це те, що тут так тихо. Це так легко. Тут я можу спокійно ходити по магазинах", – зізнається Клебо.

У себе на батьківщині він небожитель, один із найбільш впізнаваних спортсменів у країні, чиїми рекламними плакатами заповнені всі міста та містечка. І такий статус він отримав не просто так – не за зовнішність, не за одіозну поведінку, а за свої безкінечні перемоги, які вже зараз, коли Клебо лише 29 років, дозволяють багатьом називати його найвидатнішим лижником в історії.

Йоханнес Клебо Getty Images

Остаточно в пантеоні норвезьких Богів Йоханнес Клебо прописався 8 березня 2025 року. В останній день чемпіонату світу в рідному Тронхеймі він гнався за історією. До цього він взяв золото в усіх 5 медальних стартах домашнього мундіалю в чоловічих лижних гонках, і йшов на феноменальне досягнення: 6 золотих медалей із 6 можливих.

Суперників було троє – партнери по команді Мартін Льовстьом Ньєнгет і Сімен Хегстад Крюгер, а також швед Вільям Поромя. Ньєнгет самоліквідувався на останньому колі, впавши буквально на рівному місці. Крюгер відстав у останній підйом, задовольнившись бронзою.

Залишився лише Поромя, який і сам намагався скинути Йоханнеса в останній підйом. Ну а далі Клебо зробив усе як за підручником: відсидівся у аеродинамічному мішку на спуску, вчасно вийшов з-за спини у шведа, зайнявши першу позицію перед заключним поворотом, і впевнено розправився з Вільямом на фінішній прямій.

Історія написана. Підкорилося досягнення, яке неможливо перевершити – хіба що повторити. В лижних гонках існує неформальне звання "короля лиж". Ним нагороджують тих, хто в рамках одного титульного турніру (чемпіонату світу чи Олімпіади) виграв два найдовші за дистанцією види програми – скіатлон і марафон. Якщо, вигравши ці дві гонки, ти стаєш "королем лиж", то Клебо того дня в Тронхеймі став Імператором.

***

Йоханнес народився 22 жовтня 1996 року в Осло, проте, коли йому було 5 років, сім'я перебралася в Тронхейм. Той самий, де Клебо через чверть століття стане Імператором, і де він і досі проживає. Втім, на моменту переїзду в Тронхейм Йоханнес вже був закоханий у лижі.

Все це – заслуга його дідуся, Коре Хосфлота. Саме він подарував маленькому Йоханнесу лижі на Різдво 1998 року, коли хлопчику було лише 2 роки. Сам Коре Хосфлот – відомий норвезький тренер, який ще до появи на світ онука доклав руку до становлення іншої легенди, Вегарда Ульванга. Тому Коре не обмежився тим, що просто подарував онуку першу пару лиж, а з того ж моменту почав ростити майбутнього суперчемпіона.

Дідусь Коре залишається особистим тренером і досі – весь шлях від 2-річної дитини, яка вперше стала на лижі, до статусу живої легенди, вони пройшли разом. Саме Хосфлот навчив Клебо фірмовій техніці забігання в підйом "млином" в гонках класикою, яка була фірмовим знаком Йоханнеса на початку кар'єри та яка принесла йому перші гучні перемоги.

Думаю, не варто й говорити про те, що дідусь в очах Клебо має абсолютний авторитет. Їхні стосунки чимось схожі на взаємини легендарного іспанського тенісиста Рафаеля Надаля та його дядька Тоні, який також виховав майбутнього чемпіона та тренував його протягом більшої частини кар'єри.

При цьому, Клебо ніколи не розглядав лижні гонки як соціальний ліфт. Йоханнесу це не було потрібно: його батько, Хокон, – успішний бізнесмен, мільйонер. Тому лижі для Клебо-молодшого завжди були саме пристрастю. А батько в підсумку став його персональним менеджером.

Талант Йоханнеса як лижника ставав дедалі очевидніший, і згодом він вступив у тронхеймський лижний клуб "Біосен". Тим не менш, головним наставником у житті Клебо залишався дідусь. І тренування під його керівництвом були непростими. Йоханнес виконував дуже великі як для його віку об'єми тренувальної роботи. При цьому вона не була монотонною – Коре змушував Клебо багато працювати над вибуховою потужністю та ривком. Хосфлот уже тоді намагався виростити суперчемпіона без слабких місць.

Такі важкі тренування приносили свої плоди. Клебо почав досягати успіхів на загальнонорвезьких змаганнях, і згодом пробився до юнацької збірної. В її складі в 2015 році він поїхав на юнацький чемпіонат світу, на якому завоював бронзу в спринті. Хороший результат, враховуючи, що змагатися Йоханнесу доводилося здебільшого з хлопцями, які на 1-2 рокі старші за нього.

Йоханнес Клебо Getty Images

На тому чемпіонаті Клебо обіграв таких відомих у майбутньому лижників, як Маттіс Стенсхаген, Оскар Свенссон і Лаурі Вуорінен. А ще – вперше перетнувся з Олександром Большуновим, який згодом стане головним дуельним суперником норвежця.

Наступного року Клебо знову їде на юніорський чемпіонату світу, в румунський Ришнов. І цього разу, змагаючись уже зі своїми ровесниками, стає головним героєм турніру, завоювавши три золота – в спринті, розділці на 10 класикою та естафеті. Було очевидно, що перед нами – майбутня зірка лижних гонок.

Через місяць після тріумфального юніорського чемпіонату світу Клебо дебютує на Кубку світу як представник національної групи на класичному міському спринті в Драммені. І одразу посідає високе 15 місце.

Виграв той спринт легендарний Петтер Нортуг. Проте для "Червоного вбивці" та перемога в Драммені стала останньою. Після того сезону його кар'єра стрімко пішла на спад, а збірній Норвегії потрібно було шукати нового топового фінішера для своєї естафети. Тривалий час на цю роль готували Фінна Хогена Крога, для якого сезон-2015/16 якраз став найкращим у кар'єрі. Здавалося б, ось вона, плавна зміна поколінь.

Петтер Нортуг Getty Images

Проте пік кар'єри Крога був недовгим. Фінн, який так довго чекав на можливість вийти з тіні Нортуга, новим героєм Норвегії так і не став – дуже швидко ще молодший і талановитіший Клебо буквально викинув його на звалище історії.

Сезон-2016/17 став для Клебо проривом на топовий рівень. Дві перемоги на етапах Кубку світу, виграна фінальна багатоденка в Канаді, Малий кришталевий глобус у спринті та перемога в молодіжному заліку U-23, четверте місце в загальному заліку Кубку світу – феноменальні результати як для 20-річного хлопця.

Міг той сезон принести Клебо й перше золото чемпіонату світу. В командному спринті класикою в Лахті Йоханнес виступав просто божественно. На своєму, першому етапі він щоразу скидав суперників і привозив напарнику, Емілю Іверсену, солідну за мірками командного спринта перевагу.

На останній передачі естафети Іверсен мав більше 5 секунд запасу. Проте весь цей гандикап він розтринькав, і на викаті з останнього спуску його наздогнав господар змагань, Іво Нісканен. Обидва кинулися на внутрішній радіус в останньому повороті, та зіткнулися, пропустивши Федеріко Пеллегріно та Сергія Устюгова.

Нісканен зумів швидше підвестися на ноги та забрав бронзу, Норвегія ж, попри феноменальний виступ Клебо, залишилася без подіуму. Втім, свою медаль Йоханнес на мундіалі в Лахті таки взяв – бронзу в особистому спринті вільним стилем. Це дозволило йому стати наймолодшим в історії призером чемпіонатів світу. В подальшому він стане наймолодшим олімпійським чемпіоном і володарем Кубку світу.

Якщо в сезоні-2016/17 Клебо заявив про себе як про гонщика топового рівня, то вже в наступній зимовій кампанії він став домінуючою силою в світових лижних гонках. Серйозність своїх намірів норвезький вундеркінд показав уже на стартовому етапі Кубку світу в фінській Руці, де просто декласував суперників у спринті класикою.

У фіналі Клебо ще у передостанньому підйомі скинув усіх, а в фінальний пагорб завдяки своєму фірмовому "млину" довів перевагу до непристойної. Що цікаво, в подальшому траса у Руці стане однією із найменш улюблених для норвежця – тут він програвав спринт частіше, ніж у будь-якій іншій локації.

Сумарно в тому сезоні Клебо здобув 11 перемог на Кубку світу, і виграв Великий кришталевий глобус навіть не зважаючи на пропуск Тур де Скі. Ні до, ні після того зробити таке не вдавалося нікому.

Йоханнес Клебо Getty Images

Тур Йоханнес пропускав задля підготовки до Олімпіади-2018 у Пхенчхані. Нортуга на неї не взяли, і саме Клебо був головною надією норвезької збірної. Норвежця називали спадкоємцем "червоного вбивці", проте вже у віці 21 року на своїх дебютних Іграх він завоював більше золотих медалей, ніж Петтер за всю кар'єру – три проти двох.

Для раннього Клебо улюбленою територією був спринт класикою. Його домінування в цьому виді програми було настільки тотальним, що у програму Кубку світу-2018/19 поставили всього 3 спринти класикою при дев'яти вільним стилем. Вже у 21-річному віці Йоханнес став справжнім Явищем, заради обмеження домінування якого перекроювали програму Кубку світу. Можна скільки завгодно критикувати FIS за такий сумнівний підхід, але він був найбільш красномовним визнанням сили Клебо.

Як Йоханнес відповів на таке? Він довів до ідеалу спринт вільним стилем і став у ньому просто непереможним. Так, в дистанційних гонках Клебо й досі більше тяжіє до класики, проте в спринтах відсоток його перемог вільним стилем навіть вищий. Блискуча відповідь на маніпуляції з календарем. Хоч класика цитуй – "ми їх обіграємо в снігу, в пустелі, на пляжі та де тільки можна".

По ходу олімпійського сезону-2017/18 на небосхилі світових лижних гонок запалала ще одна зірка – Олександр Большунов. На Іграх у Пхенчхані він до золота не дотягнувся, проте завоював три срібла та одну бронзу. Протягом усього наступного олімпійського циклу протистояння Клебо та Большунова стало головним у світі лижних гонок.

Йоханнес Клебо та Олександр Большунов Getty Images

Настільки сильні та настільки різні як гонщики – їхня дуель була схожою на суперництво Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Проте з відомих причин тривало це протистояння лише один олімпійський цикл – потім Большунов зашкварився участю в путінському мітингу в "Лужніках" і надовго (а, сподіваємося, взагалі назавжди) закрив собі дорогу на міжнародну арену.

Оточуючі всіляко намагалися роздути з цього протистояння особисту ворожнечу. Російські ЗМІ постійно звинувачували норвезьких лижників у допінгу через вживання препаратів проти астми, Ханс Крістер Холунд називав російських лижників "тупими, як корок". Епатував публіку й сам Клебо, який знімався у шоу на YouTube, де кидав дротики для дартсу в мішень у вигляді портрету Большунова.

Проте, за великим рахунком, на особистісний рівень їхнє протистояння так і не вийшло. Навіть після скандалу в марафоні на чемпіонаті світу 2021 року в Оберстдорфі. Тоді вони разом виїхали на фінішну пряму, Большунов знаходився попереду та доволі жорстко затискав Йоханнеса. Той відповів не менш жорстко: підштовхнув Олександра, в результаті чого той зламав палицю, і першим перетнув фінішну лінію.

Від цього програли обидва. Большунов на фініші пропустив ще й Еміля Іверсена та фінішував третім, а Клебо дискваліфікували – окрім поштовху росіянина, він на фінішній прямій ще й виїхав за межі траси, що суворо заборонено. А золото дісталося везунчику Іверсену, який залишився осторонь цієї штовханини двох альфа-самців лижного спорту.

На Олімпіаді-2018 Клебо взяв три золота – в особистому та командному спринтах, а також у естафеті. Абсолютно той же "базовий набір" Йоханнес брав і на ЧС-2019 і ЧС-2021. Все більше говорилося про те, що норвежець не здатен перемагати на титульних турнірах у дистанційних гонках. Марафон на ЧС-2021 був для Клебо першим шансом спростувати цю тезу та закрити роти скептикам. Але завершилося все дискваліфікацією.

На Олімпіаді-2022 осоромити скептиків теж не вдалося. Більше того, навіть повний "базовий набір" із 3 золотих нагород не підкорився – норвежці несподівано програли естафету росіянам.

Після відсторонення Росії від міжнародних змагань у березні 2022 року в Норвегії сподівалися, що ось тепер, за відсутності Большунова та компанії, Клебо нарешті почне перемагати на титульних турнірах і в дистанційних гонках. Вже на ЧС-2023 у Планіці Йоханнес націлювався на 6 золотих медалей, проте провів доволі слабкий за своїми мірками турнір і знову обмежився "базовим набором" із 3 золотих медалей у все тих же дисциплінах – особистий і командний спринти, а також естафета. Схоже, сама доля хотіла, щоби історичне досягнення підкорилося Клебо саме вдома, у Тронхеймі.

Йоханнес Клебо x.com/FISCrossCountry

На початку січня поточного року Клебо вп'яте (новий рекорд) виграв Тур де Скі. Цього року багатоденка була дуже простою та одноманітною з географічної точки зору. Сам Йоханнес під час гонки висловив побажання, щоби в майбутньому Тур знову став більш складним і різноманітним.

Відверто кажучи, звучало трішки лицемірно, адже раніше Йоханнес робив усе можливе для того, щоби гонки були простішими, підвищуючи свої шанси як спринтера на перемогу. На старті олімпійського сезону-2021/22 Клебо вимагав скорочення чи навіть скасування гонки переслідування на 20 км вільним стилем у Руці через низькі температури. Не домігшись свого, просто не вийшов на старт разом із кількома партнерами команді, пояснивши це турботою про здоров'я перед Олімпіадою.

Схожа ситуація трапилася й у передостанній день самих Ігор у Пекіні. Клебо, посилаючись, на важкі погодні умови, вимагав скорочення дистанції марафону з 50 до 15 км – звісно ж, йому таке рішення пішло би на користь. "Протиснути" скорочення вдалося лише частково – до 28 км. Враховуючи, що ніяких екстремальних погодних умов по ходу гонки в підсумку не було, все це було схожим на фарс. Тим більше, що сам Йоханнес зійшов із дистанції через проблеми з травленням.

Схожих ситуацій було вдосталь. В сезоні-2020/21 Клебо пропустив левову частку гонок нібито через побоювання захворіти на коронавірус, в кампанії-2021/22 років, за чутками, "протиснув" скасування січневих етапів Кубку світу. І такі речі на користь лижним гонках як спорту точно не йшли. Тому розмови про бажання знову бачити Тур де Скі таким же важким, як у старі-добрі часи, дійсно виглядали лицемірно.

Йоханнес Клебо Getty Images

Можна довго сперечатися стосовно вкладу Клебо в розвиток світових лижних гонок, але важко заперечувати те, що він уже – найкращий лижник в історії. Останнім вагомим рекордом, який ще не підкорив Йоханнес, була кількість золотих медалей Олімпіад. Проте сьогодні Клебо побив і цей рекорд, ставши найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор.

До олімпійського сезону-2025/26 Йоханнес, як і зазвичай, готувався під керівництвом свого дідуся, Коре Хосфлота. Той хватки ще не втратив, і це ілюструє історія Еміля Іверсена. Кар'єра зіркового норвезького ветерана уже кілька років була на глибокому спаді, всі поспішили списати його з рахунків.

Проте перед стартом поточного сезону Еміль попросив у Клебо приєднатися до тієї тренувальної програми, яку пише йому дідусь Коре. Йоханнес партнеру по команді не відмовив, й Іверсен несподівано для всіх віднайшов другу молодість. Хоча здавалося, що з тієї глибини, на яку опустився він, уже не піднімаються. Тепер же Еміль разом із Клебо поїхав на Олімпіаду в Італії.

По ходу нинішнього сезону в складі збірної Норвегії з'явився новий вундеркінд, якого часто та небезпідставно порівнюють із самим Клебо – Ларс Хегген, який минулого сезону, як і Йоханнес у 2016 році, завоював три золота на юніорському чемпіонаті світу. На рахунку Хеггена вже є подіуми та перемога на Кубку світу – він іде за графіком свого легендарного попередника. Самого Клебо в 2016 році нарекли спадкоємцем Петтера Нортуга, тепер же Ларса називають наступником Йоханнеса. Тільки маленький нюанс: Клебо свій трон нікому віддавати ще не планує.