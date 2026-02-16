Гірські лижі. Мейяр – олімпійський чемпіон у слаломі

У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх 2026 року було розіграно останній комплект нагород у чоловічих гірських лиж – у слаломі. Золото завоював чинний чемпіон світу в цій дисципліні, швейцарець Лоїк Мейяр.

Він на 0,35 секунди випередив австрійця Фабіо Гштрайна. Бронзу завоював легендарний норвежець Хенрік Крістофферсен. Його партнер по команді, Атле Лі Макграт, лідирував після першої спроби, проте зійшов із дистанції в другому заїзді.

Зазначимо, що перша спроба проходила у дуже складних погодних умовах. Через це у першому раунді з дистанції зійшли більше половини зі спортсменів, які вийшли на старт. Серед них – і олімпійський чемпіон у гіганті, бразилець Лукас Бротен.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий гігант на Олімпіаді-2026 виграла Федеріка Бріньоне. Програма гірських лиж на Іграх у Італії завершиться у середу, 18 лютого, жіночим слаломом.