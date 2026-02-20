20-річна Аліса Лю тріумфувала у жіночому одиночному катанні на Олімпійських іграх 2026

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані завершилися змагання з фігурного катання серед жінок. Доля нагород вирішувалася за підсумками довільної програми.

Олімпійською чемпіонкою стала представниця США Аліса Лю. За сумою двох прокатів (короткої та довільної програм) судді оцінили її виступ у 226.79 бала.

Чинна чемпіонка світу (2025), яка у 2024-му році успішно повернулася у великий спорт після оголошення завершення кар'єри, на цій Олімпіаді здобула вже другу золоту нагороду – раніше вона стала переможницею в командних змаганнях у складі збірної США.

Ця перемога стала першою золотою олімпійською медаллю для США у жіночому одиночному фігурному катанні з 2002 року. Тоді тріумфувала Сара Г'юз.

Срібну нагороду виборола фігуристка з Японії Каорі Сакамото (224.90 бала). Бронзова медаль дісталася ще одній представниці Японії – Амі Накаї (її підсумковий результат склав 219.16 бала). Вперше в історії дві японки зійшли на подіум Олімпійських ігор у цій дисципліні.

Олімпійські ігри-2026

Фігурне катання Жінки, одиночне катання

🥇 Аліса Лю (США) – 226.79 🥈 Каорі Сакамото (Японія) – 224.90 🥉 Амі Накаї (Японія) – 219.16

Україна в цій програмі представлена не була.

Нагадаємо, 16 лютого у змаганнях спортивних пар олімпійськими чемпіонами стали японці Ріку Міура та Рюїчі Кіхара, які випередили дуети з Грузії та Німеччини.

Також напередодні визначилися медалісти в чоловічому одиночному фігурному катанні, де українець Кирило Марсак посів підсумкове 19-те місце.