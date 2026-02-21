Принцеса нарешті стала Королевою. Як Фріда Карлссон боролася сама з собою

14 лютого на Олімпіаді-2026 мало стати моментом бенефісу збірної Швеції, яка була беззаперечним фаворитом №1 жіночої лижної естафети. На старт вийшов справжній дрім-тім, неймовірно сильний не лише за іменами на папері, а й за своєю поточною формою на цій Олімпіаді.

Проте шведки примудрилися програти гонку, яку, здавалося б, програти просто неможливо. На другому етапі Ебба Андерссон, на рахунку якої вже було два особистих срібла Олімпіади-2026 у дистанційних гонках, двічі впала, зламала лижу та сумарно втратила півтори хвилини.

Слідом за Еббою мала стартувати героїня цієї Олімпіади, Фріда Карлссон, яка вже в домінуючому стилі завоювала два золота в дистанційних гонках. У телетрансляції показували то те, як розгортається катастрофа Андерссон, то шок на обличчі Фріди, яка спостерігала за тим, як від її команди буквально на очках втікає, здавалося б, майже гарантоване золото.

😮 Catastrophe pour la fondeuse suédoise Ebba Andersson ! Une chute spectaculaire, une fixation cassée et la voilà obligée de continuer avec un seul ski ! Le technicien qui lui vient en aide tombe également ! #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/lL2GO9pRlo — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 14, 2026

Сучасна збірна Швеції стала просто хрестоматійним прикладом команди нереалізованих можливостей. Карлссон, Андерссон, Лінн Сван, Йонна Сундлінг, Майя Дальквіст – шалений за потенціалом склад, який неодноразово примудрявся програвати найважливіші гонки сезону в статусі беззаперечного фаворита №1.

Травми, хвороби, промахи з піком форми, форс-мажори – раз за разом знаходилися причини, які заважали шведкам забрати своє. Усі ці проблеми більшою чи меншою мірою притаманні всьому золотому поколінню "Тре Крунур", проте найбільше – Фріді Карлссон.

Саме тому, після завершення естафети вона першою кинулася втішати Еббу Андерссон. Фріда сама неодноразово бувала на її місці та прекрасно розуміла, наскільки спустошеною почувається її подруга в цей момент, наскільки їй потрібна моральна підтримка. Вся кар'єра Карлссон – це історія стрімких злетів та дуже болісних падінь, історія про шалений потенціал, який тривалий час не вдавалося реалізувати. Але зараз її час, здається, нарешті наступив.

Фріда Карлссон Getty Images

***

Фріда народилася 10 серпня 1999 року в Соллефтео в центральній Швеції. Це містечко має багатющі лижні та загалом спортивні традиції, воно подарувало світу чимало зірок спорту, серед яких, наприклад, колишня володарка Кубку світу з біатлону Хелена Екхольм. Згадана вище Ебба Андерссон народилася у Худіксваллі, проте зараз також проживає у Соллефтео – кращих умов для занять лижним спортом у Швеції годі й шукати.

Була відомою спортсменкою і мати Фріди, Анн-Марі Карлссон. Вона також займалася лижними гонками та представляла Швецію на зимовій Олімпіаді 1992 року в Альбервіллі. Звісно ж, саме вона і привела свою доньку в цей спорт.

Талант Фріди був помітний з дитинства, і згодом її ім'я вже активно обговорювалося в лижних колах Швеції. Звернув увагу на талановиту дівчину й легендарний шведський лижник Йохан Ольссон. Разом з одним із місцевих банків він запровадив спеціальну "менторську премію" для талановитих лижників зі Швеції.

Приз включав грошову премію в розмірі 50000 шведських крон і тиждень персональних тренувань із самим Ольссоном. І в квітні 2018 року володаркою цієї премії стала саме Карлссон, яка двома місяцями раніше в швейцарському Гомсі стала чемпіонкою світу серед юніорок у скіатлоні.

Фріда Карлссон langd.se

Наступного року в Лахті Фріда бере ще два золота юніорського мундіалю – в розділці та масстарті. Талант юної лижниці був очевидний, і тренерський штаб збірної Швеції ухвалив ризиковане рішення – включити Карлссон до складу команди на дорослий чемпіонат світу 2019 року в Зеєфельді. Попередньо Фріді дали змогу дебютувати на Кубку світу – вона посіла 7 місце в класичній розділці на 10 км у Коні.

Сезон-2018/19 став першим після дворічної дискваліфікації для Терези Йохауг. Легендарна норвежка повернулася, та одразу почала безроздільно домінувати, намагаючись наверстати втрачене за два роки поза спортом. Мало хто сумнівався в тому, що на ЧС-2019 вона впевнено забере золото в усіх трьох дистанційних гонках.

Вже у першій гонці Йохауг показала, хто у домі господар, вигравши скіатлон із перевагою майже в хвилину над найближчими суперницями. Карлссон у своїй дебютній гонці на чемпіонатах світу була близькою до медалі – 5 місце із відставанням усього в 10 секунд від подіуму. Фріда стала найкращою зі шведок та одразу довела, що тренерський штаб команди не помилився, включивши її до складу.

Через три дні в Зеєфельді наступила черга жіночої розділки на 10 км класикою, де всі очікували побачити ще один, не менш переконливий тріумф Йохауг. Карлссон, яка на той момент мала за плечами лише одну гонку на Кубку світу, за рейтингом не проходила в найсильнішу групу, тому отримала доволі ранній стартовий номер – 28-й.

Тереза Йохауг Getty Images

Утім, в умовах теплої погоди в Зеєфельді це було Фріді лише на руку. Вона пройшла дистанцію за вражаючим графіком, який не могли побити суперниці з елітної групи. Звісно ж, окрім Йохауг. Тереза нарощувала свою перевагу над юною шведкою та йшла до чергової перемоги.

Проте на останніх кілометрах перевага Терези стрімко почала танути. Будь дистанція трішки довшою – цілком імовірно, що трапилася би сенсація. Як би там не було, у 19 років Карлссон завоювала свою першу медаль дорослого чемпіонату світу (при чому, не одну. До срібла в розділці шведка згодом додала золото в естафеті та бронзу в марафоні) та довела, що може бути не просто "першою після Бога", а й нав'язувати реальну боротьбу непереможній Йохауг.

Якщо Терезу називали Королевою жіночих лиж, то Карлссон нагородили титулом Принцеси, яка незабаром може скинути цю Королеву з трону. Фріді було лише 19 років – дитячий як для дистанційниці вік. І було очевидно, що потенціал у неї просто колосальний.

Попри такий вражаючий виступ на чемпіонаті світу в Зеєфельді, першої перемоги на Кубку світу довелося чекати більше року. Але вийшла вона настільки епічною, що очікування того вартувало.

Фріда Карлссон Getty Images

7 березня 2020 року. Коронавірус уже проник в Європу, світ знаходиться на порозі глобального локдауну. Спортивні змагання ще проводяться, проте вже без глядачів на трибунах. Лижники приїхали на найпрестижніший, "королівський" етап Кубку світу в Холменколлені, де на спортсменів чекали марафони.

У жіночому все починалося максимально банально та прогнозовано. Тереза Йохауг рано розвалила пелотон і помчалася за своєю черговою перемогою в домінуючому стилі. Проте свої сили легендарна норвежка трохи переоцінила. І тому, що пішла в атаку настільки рано, і тому, що під час гонки відмовилася від ідеї перевзутися в більш свіжу пару лиж, що зробили всі її головні суперниці.

І на останніх 10 км дистанції почалися відбуватися неймовірні речі. З групи переслідувачів контратакував шведський дует – Ебба Андерссон і Фріда Карлссон, які почали ефективно та злагоджено працювати в парі. Хвилинна перевага Йохауг почала танути на очах.

Утім, і фініш наближався невпинно. Карлссон бачила, що почувається краще за партнерку по команді, та розуміла, що може не встигнути наздогнати Йохауг. Фріда скинула Андерссон та самотужки переклалася до лідерки. Назрівала гучна сенсація. І вона таки трапилася – на фініші Фріда в спринті випередила легендарну норвежку. Епохальний момент: Принцеса вперше обіграла Королеву. І де, в якому стилі!

У той момент стало очевидно, що в свої 20 років Карлссон уже дозріла до великих перемог. Перший шанс здобути великий титул – Тур де Скі-2021, який Йохауг пропускала. Шведка їхала на багатоденку в статусі фаворита №1.

Проте саме тоді почали повною мірою проявлятися всі недоліки Фріди: промахи з піком форми, погане відновлення та дивовижне вміння знаходити форс-мажори на свою голову. Розпочиналося все добре – з 4 місце в спринті вільним стилем у Валь Мюстері. Чудовий результат для дистанційниці.

Проте далі почалися проблеми. У своїх коронних дистанційних гонках шведка розчаровувала. Після трьох етапів у Швейцарії гонка перебралася в італійський Тоблах. Перед 10-кілометровою розділкою вільним стилем Фріда разом із партнеркою по команді Майєю Дальквіст вирішили розім'ятися у своєму готельному номері.

Карлссон обрала підтягування на дверному косяку. Завершилося все болісним падінням і пошкодженням спини. Попри травму, Фріда провела ще кілька етапів, перш ніж зрозуміла, що продовжувати немає сенсу: результати слабкі, лише муки для організму перед чемпіонатом світу в Оберстдорфі.

Фріда Карлссон Getty Images

На ньому шведка взяла медалі в усіх трьох дистанційних гонках, проте була лише першою серед рівних – ні про яке нав'язування боротьби Йохауг, як це було у розділці в Зеєфельді двома роками раніше, мова навіть не йшла.

На тому мундіалі і Фріда, і вся збірна Швеції вчергове продемонстрували "вміння" знаходити фарс-мажори та програвати гонки в статусі фаворитів. Карлссон падала і в скіатлоні, і в марафоні – при чому, в 30-кілометровій гонці отримала сильний забій руки: одразу після фінішу Фріду повезли в лікарню з підозрою на перелом. Чудовий шанс на золото був у естафеті, проте Швеція явно прогадала з підготовкою лиж на класичні етапи. Йонна Сундлінг та Шарлотт Калла програла дуже багато, і шведки фінішували лише шостими.

Олімпійський сезон-2021/22 розпочинався для Карлссон блискуче: з двох поспіль перемог над Йохауг у розділках на Кубку світу. Фріда знову довела, що за своїм потенціалом вона – єдина лижниця, здатна боротися на рівних із легендарною норвежкою в дистанційних гонках. Рівень очікувань був максимально високим, проте у вирішальні моменти Карлссон знову провалилася.

З Тур де Скі шведка знову зійшла достроково, не показуючи бажаних результатів. Все було поставлено на підготовку до Олімпіади в Пекіні. Висота, зовсім інший часовий пояс, специфічний клімат… Ідеальний шторм для промаху з піком форми. І Карлссон потрапила в самий епіцентр цього шторму.

Фріда Карлссон Getty Images

У скіатлоні вона фінішує п'ятою. Розчарування? Звичайно. Потрібен час на акліматизацію? Можливо. Проте далі все ставало лише гірше. У розділці класикою Фріда стає лише 12-ю, після чого провалює свій етап у естафеті. Шведки знову примудрилися програти естафету на титульному турнірі, в якій були головними фаворитами, а сама Карлссон достроково покинула Олімпіаду та повернулася додому. Безславне завершення Ігор, на яких від неї чекали подвигів…

Після того сезону Йохауг завершила кар'єру. Попри окремі – і дійсно вражаючі, проте все одно локальні – перемоги над Терезою, Фріда втратила можливість по-справжньому скинути легендарну норвежку з трону. Тепер питання полягало в тому, чи зможе вона бодай посісти цей трон уже після того, як він став вакантним.

Карлссон робить третю спробу виграти Тур де Скі, і цього разу все, нарешті, йде за планом. Втім, Фріда до цього ще жодного разу не доїжджала Тур до кінця та не штурмувала фінальний підйом на Альпе ді Черміс. Її можливості як гірника були повною загадкою, проте в лижній спільноті була поширена думка, що гірницькі здібності у Карлссон видатні. Базувалася ця теорія, перш за все, на тому, що шведка дуже схожа за антропометрією на Йохауг, яка завжди була еталонним гірником.

Проте ця теорія перевірки практикою не пройшла. Фінальний підйом на Альпе ді Черміс давався Фріді неймовірно важко. Під кінець вона взагалі була на грані колапсу. Карлссон таки дісталася вершини та втримала перше місце в загальному заліку. Проте ця перемога далася шведці такою високою ціною, що після фінішу вона втратила свідомість. Відкачати Фріду до церемонії нагородження не вдалося. Вперше в історії підсумкова церемонія нагородження Тур де Скі відбулася без свіжоспеченої чемпіонки. Карлссон нарешті виграла свій перший великий особистий титул, але якою ціною він їй дався!

Утім, головним стартом сезону був чемпіонат світу 2023 року в Планіці. До нього Фріда підходила в статусі головного фаворита – всі очікували, що шведка, як пікова Йохауг, викосить усю дистанційну програму мундіалю. Проте Карлссон сподівань знову не виправдала. Ні, фіаско Пекіну-2022 не повторилося. Фріда підійшла до чемпіонату в непоганій формі, проте опинилася в тіні партнерки по команді, Ебби Андерссон. Та взяла два особистих золота.

Карлссон піднялася на подіум у всіх трьох дистанційних гонках, проте жодну з них не виграла. І, об'єктивно кажучи, в жодній навіть не була близькою до перемоги. Ну а збірна Швеції за традицією не зуміла виграти естафету в статусі фаворита №1 – лише бронза.

Влітку 2024 року Йохауг оголосила про повернення у великий спорт заради домашнього чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі. Перше ж очне протистояння Королеви та Принцеси після повернення першої у великий спорт завершилося тріумфом шведки. Карлссон, попри травму стопи напередодні старту сезону, просто декласувала Терезу в розділці класикою в Руці: перемога з шокуючою перевагою в 46,5 секунди! Чергова демонстрація колосального потенціалу Фріди. Але потенціалу, який вона демонструвала лише епізодично, і не у ключові моменти.

Вирішальна шведсько-норвезька битва поколінь мала відбутися в Тронхеймі. І перші дві дистанційні гонки мундіалю завершуються золотом Швеції. Щоправда, перемагає знову не Карлссон, а Андерссон.

Ебба Андерссон Getty Images

Вони завжди були немов сестри-близнючки. Із одного покоління (Андерссон старша всього на 2 роки), землячки, дуже схожі як гонщиці. Ебба завжди була стабільнішою, проте всі сходилися на думці, що потенціал у Карлссон вищий. Втім, у вирішальні моменти, на чемпіонатах світу, Андерссон раз за разом виявлялася сильнішою: у неї вже було 4 особистих золота мундіалів, у Фріди – досі жодного. І, попри прекрасні стосунки між ними, Карлссон, напевно, було неприємно перебувати в тіні партнерки по команді.

Просте під кінець чемпіонату світу в Тронхеймі Фріда нарешті дісталася свого першого в кар'єрі особистого золота, вигравши марафон у напруженій боротьбі з Йохауг і Хейді Венг. Дуже важливий гештальт було закрито.

На Олімпіаді-2026 Карлссон нарешті вдалося реалізувати свій шалений потенціал повною мірою. Ігри відбуваються в знайомій усім лижникам локації – Валь ді Ф'ємме, де щороку проходять заключні етапи Тур де Скі. Ніяких факторів висоти, часових поясів і специфічного клімату, як чотири роки тому в Пекіні. І Карлссон завоювала два золота в дистанційних гонках. Не просто дві перемоги – два розгроми усіх суперниць у стилі праймової Йохауг.

Фріда нарешті показала все, на що здатна, у вирішальний момент. Після багатьох років розчарувань, провалів і нереалізованих можливостей Принцеса нарешті виросла та стала Королевою. І завершити свою зіркову Олімпіаду хоче по-королівськи – перемогою в найпрестижнішому виді програми, марафоні. Але не треба думати, що всі негаразди для Фріди залишилися позаду: за декілька днів до марафону вона застудилася, її старт у гонці досі під питанням.